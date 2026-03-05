快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

正德財報／2025年全年EPS 2.01元 擬配發現金0.5元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

正德（2641）5日公布去年財報，稅後純益為6.46億元，年增10.5%，每股純益2.01元。董事會擬配發現金股利每股0.5元，以收盤價19.9元估算，現金殖利率約2.51%。

正德表示，分析2025年營運，主要是新增3艘新造船舶及2艘二手船舶加入營運，以及處分3艘船舶，業外認列處分船舶收益，截至去年12月底，旗下船隊總數為21艘，平均船齡為8.61年，整體營收及獲利表現優於前一年度。

在船舶布局方面，去年8月及今年1月董事會決議訂購8艘1.75萬噸多用途(MPP)散裝貨輪，預計自2027年下半年陸續交船，擴大營運規模，增加巿場競爭力。

而截至今年2月底，正德旗下船隊總數達到20艘，將視市場需求與二手船舶價格適時建造環保節能船隊及處分老舊或非節能船舶，強化船舶航行全球的航線的執行能力，以因應日趨嚴謹的環保法規。

在運營上，正德透過多元化的租約結構來分散市場風險，與日本、加拿大、新加坡等國際租家建立長期合作關係，減少對單一市場的依賴，船隊覆蓋不同噸位和船型，能夠靈活應對不同市場需求，使其在供需變化中具備高度調整彈性，有望持續提升獲利能力，強化集團營運競爭力。

該公司並指出，2026年第1季波羅地海運費指數(BDI)較往年呈現淡季不淡，從2025年底收1,877點到2026年3月3日2,242點，累計上漲19.5%。2月28日美伊爆發戰事對全球航運路線與成本造成顯著擾動。

中東衝突持續或蔓延紅海、非洲沿海地區，可能因繞航而延長運期並提高成本，美伊戰事及地緣不穩雖對全球航運造成短期擾動，但對散裝市場可能形成供需重整機會。

王品財報／去年全年 EPS 16.02元、超額配發16.11元 推大陸事業群 IPO

旅天下財報／2025年全年EPS 4.23元 超額配發現金股利5元、殖利率9%

群電去年EPS 5.2元 達方0.51元

裕民財報／2025年全年EPS 4.31元 看好今年散裝市場

宏捷科財報／去年全年EPS 3.36元 徐秀蘭擔任新董座

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）5日董事會通過去年財報，去年度每股純益3.36元，較前年每股純益2.65元成長；同時，董事會也決議由中美晶（5483）董事長徐秀蘭擔任宏捷科新任董座一職，原董座祁幼銘卸任。

鳳凰財報／去年全年 EPS 3.39元 超額配發現金股利4.5元

鳳凰旅遊（5706）看好市場前景，再加上照顧股東，5日董事會通過2025年超額配發股利，每股配發現金股利4.5元；2025年營收為31.36億元，較去年持平，稅後純益為2.87億元，每股盈餘3.39元。

威剛法說會／連美廠都不拚殺價只求量 陳立白：本季調價40%以上有底氣

記憶體模組大場威剛（3260）董事長陳立白5日在法說會上把記憶體景氣一句話定調為一貨難求。陳立白認為供給吃緊、甚至供給不足的狀態短期難解，價格走勢也因此維持向上，並點出原廠庫存水位、原廠調價幅度與雲端大客戶搶貨心態，正共同把市場推向更典型的賣方市場。

旅天下財報／2025年全年EPS 4.23元 超額配發現金股利5元、殖利率9%

旅天下（6961）5日召開董事會，去年年合併營收達41.4億元、稅後純益1億元，年增16%，每股盈餘（EPS）4.23元；超額配發股利，每股擬配發現金股利5元。

威剛去年Q4每股純益達13.01元 全年每股大賺23元…同創新高

威剛（3260）2025年獲利勢不可擋，全面跨入記憶體新紀元！不僅第4季合併營收、毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利、每股盈餘同步改寫單季新高；全年營運績效也全隊登新高峰，稅前淨利更超越百億元，2025年每股盈餘達23.18元。董事會通過盈餘分配案，每股擬配發17元現金股利，以今（5）日收盤價285元計算，現金殖利率6%。

威剛董座陳立白：記憶體缺貨二年內無解 NAND下半年缺口比DRAM更大

記憶體品牌暨模組廠威剛（3260）今日舉行法說會，董事長陳立白呼應南亞科總經理李培瑛的說法，表示記憶體缺貨問題二年內無解，價格一路看漲。兩大記憶體原預估DRAM會高於NAND型快閃記憶體，隨著生成式AI進入推論、帶動需求大增 ，帶動企業級SSD大幅成長，今年NAND Flash漲勢高於DRAM，下半年NAND Flash缺口將會高於DRAM。

