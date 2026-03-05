快訊

新普營收／2月56.6億元、月減4.7% 非IT業務將為今年成長關鍵

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組龍頭新普（6121）及旗下AES-KY（6781）5日公布今年2月營收，受農曆春節工作天數減少影響，新普今年2月營收56.62億元，月減4.7%、年減6.44%；累計新普今年前兩個月營收為116.03億元，年減1.79%。

展望後市，法人預估，由於上半年為傳統消費性電子產業淡季，預期新普IT業務上半年與去年相當，關鍵仍要看下半年需求。不過，新普非IT業務成長態勢明確，主要是旗下AES在AI伺服器BBU需求持續暢旺下，將帶動新普非IT業務今年持續成長。

此外，新普去年正式宣布進軍無人機市場，雖然目前對業績貢獻仍偏小，但接單狀況良好，法人預估，今年新普無人機相關業務業績將有倍數成長。

在AES部分，今年2月營收14.84億元，月減3.63%、年增24.88%；累計AES今年前兩個月營收為30.24億元，年增35.01%。

AES元月營收創新高，墊高業績基期，加上2月因進入農曆春節假期，在工作天數減少下，導致營收相比上月衰退，但仍創下歷年同期新高紀錄。

