旅天下財報／2025年全年EPS 4.23元 超額配發現金股利5元、殖利率9%

旅天下（6961）5日召開董事會，去年年合併營收達41.4億元、稅後純益1億元，年增16%，每股盈餘（EPS）4.23元；超額配發股利，每股擬配發現金股利5元。

旅天下通過2025年度財報及盈餘分配案，去年年合併營收達41.4億元、稅後純益1億元，年增16%，每股盈餘（EPS）4.23元，毛利率提升至15%；股利則預計盈餘配息3.5元、資本公積配息1.5元，每股擬配發現金股利5元。以5日收盤價54元計算，現金殖利率約9%，觀光類股中高殖利率個股。

旅天下表示，主因包括長程線高單價產品占比提高、商品結構優化與團費合理化、線上直售比例增加以及成本控管與規模經濟顯現；維持「穩健成長＋穩定配息」策略，持續回饋股東。

展望2026年，在產品銷售動能方面，受惠於日本雪祭後又有賞櫻檔期接力與歐洲春季花卉行程，提早布局與市場預熱，相關團體行程銷售時程較往年提前，長程線產品訂單能見度也同步提升並拓增國籍航空機位量能；同時，企業客戶年度預算回補與海外獎勵旅遊需求回溫，推升團體包團與客製化行程接單量；此外，東南亞短線商品在航班供給穩定與價格具競爭力帶動買氣，成為整體營收結構中穩定且高周轉的重要支撐。

今年ATTA臺中國際旅展首度移師臺中國際會展中心（水湳經貿園區）舉辦，自4月24日起為期四天，市場關注人流與商圈效應轉移。旅天下宣布，將正式參戰ATTA臺中國際旅展，鎖定中部出境旅遊市場。公司評估，中部地區消費能力與人口紅利穩定，過往滲透率仍具提升空間，此次進場具有擴大品牌在中台灣能見度、提升直客銷售比重以及強化區域型門市拓展效益等三大意義。公司預期，旅展業績可望為第2季挹注額外營收動能。

因應春季旅遊旺季，旅天下已在官網線上推出多款4月至5月主打的明星行程，以滿足多元的旅客需求。其中，日本賞櫻系列行程持續熱銷，涵蓋東北花卷（弘前公園、角館春櫻）、北海道（函館、洞爺湖）及東京迪士尼等熱門目的地。此外，針對喜愛郵輪度假的旅客，亦提供MSC地中海郵輪系列，規劃基隆出發的九州巡禮及日韓暢遊行程。而充滿節慶氛圍的泰國潑水節主題行程，以及澳洲黃金海岸、西澳伯斯等紐澳避暑之旅，也將是此期間的重點推薦。