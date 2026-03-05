快訊

旅天下財報／2025年全年EPS 4.23元 超額配發現金股利5元、殖利率9%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
展望2026年，在產品銷售動能方面，受惠於日本雪祭後又有賞櫻檔期接力與歐洲春季花卉行程，提早布局與市場預熱，相關團體行程銷售時程較往年提前。圖／旅天下提供
展望2026年，在產品銷售動能方面，受惠於日本雪祭後又有賞櫻檔期接力與歐洲春季花卉行程，提早布局與市場預熱，相關團體行程銷售時程較往年提前。圖／旅天下提供

旅天下（6961）5日召開董事會，去年年合併營收達41.4億元、稅後純益1億元，年增16%，每股盈餘（EPS）4.23元；超額配發股利，每股擬配發現金股利5元。

旅天下通過2025年度財報及盈餘分配案，去年年合併營收達41.4億元、稅後純益1億元，年增16%，每股盈餘（EPS）4.23元，毛利率提升至15%；股利則預計盈餘配息3.5元、資本公積配息1.5元，每股擬配發現金股利5元。以5日收盤價54元計算，現金殖利率約9%，觀光類股中高殖利率個股。

旅天下表示，主因包括長程線高單價產品占比提高、商品結構優化與團費合理化、線上直售比例增加以及成本控管與規模經濟顯現；維持「穩健成長＋穩定配息」策略，持續回饋股東。

展望2026年，在產品銷售動能方面，受惠於日本雪祭後又有賞櫻檔期接力與歐洲春季花卉行程，提早布局與市場預熱，相關團體行程銷售時程較往年提前，長程線產品訂單能見度也同步提升並拓增國籍航空機位量能；同時，企業客戶年度預算回補與海外獎勵旅遊需求回溫，推升團體包團與客製化行程接單量；此外，東南亞短線商品在航班供給穩定與價格具競爭力帶動買氣，成為整體營收結構中穩定且高周轉的重要支撐。

今年ATTA臺中國際旅展首度移師臺中國際會展中心（水湳經貿園區）舉辦，自4月24日起為期四天，市場關注人流與商圈效應轉移。旅天下宣布，將正式參戰ATTA臺中國際旅展，鎖定中部出境旅遊市場。公司評估，中部地區消費能力與人口紅利穩定，過往滲透率仍具提升空間，此次進場具有擴大品牌在中台灣能見度、提升直客銷售比重以及強化區域型門市拓展效益等三大意義。公司預期，旅展業績可望為第2季挹注額外營收動能。

因應春季旅遊旺季，旅天下已在官網線上推出多款4月至5月主打的明星行程，以滿足多元的旅客需求。其中，日本賞櫻系列行程持續熱銷，涵蓋東北花卷（弘前公園、角館春櫻）、北海道（函館、洞爺湖）及東京迪士尼等熱門目的地。此外，針對喜愛郵輪度假的旅客，亦提供MSC地中海郵輪系列，規劃基隆出發的九州巡禮及日韓暢遊行程。而充滿節慶氛圍的泰國潑水節主題行程，以及澳洲黃金海岸、西澳伯斯等紐澳避暑之旅，也將是此期間的重點推薦。

現金股利

相關新聞

宏捷科財報／去年全年EPS 3.36元 徐秀蘭擔任新董座

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）5日董事會通過去年財報，去年度每股純益3.36元，較前年每股純益2.65元成長；同時，董事會也決議由中美晶（5483）董事長徐秀蘭擔任宏捷科新任董座一職，原董座祁幼銘卸任。

旅天下財報／2025年全年EPS 4.23元 超額配發現金股利5元、殖利率9%

旅天下（6961）5日召開董事會，去年年合併營收達41.4億元、稅後純益1億元，年增16%，每股盈餘（EPS）4.23元；超額配發股利，每股擬配發現金股利5元。

威剛去年Q4每股純益達13.01元 全年每股大賺23元…同創新高

威剛（3260）2025年獲利勢不可擋，全面跨入記憶體新紀元！不僅第4季合併營收、毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利、每股盈餘同步改寫單季新高；全年營運績效也全隊登新高峰，稅前淨利更超越百億元，2025年每股盈餘達23.18元。董事會通過盈餘分配案，每股擬配發17元現金股利，以今（5）日收盤價285元計算，現金殖利率6%。

威剛董座陳立白：記憶體缺貨二年內無解 NAND下半年缺口比DRAM更大

記憶體品牌暨模組廠威剛（3260）今日舉行法說會，董事長陳立白呼應南亞科總經理李培瑛的說法，表示記憶體缺貨問題二年內無解，價格一路看漲。兩大記憶體原預估DRAM會高於NAND型快閃記憶體，隨著生成式AI進入推論、帶動需求大增 ，帶動企業級SSD大幅成長，今年NAND Flash漲勢高於DRAM，下半年NAND Flash缺口將會高於DRAM。

綠界科技財報／去年全年 EPS 4.21元 林雪慧回任董座一職

第三方支付業者綠界科技*（6763）5日召開董事會並公布114年度財務報告。全年合併營收達17.44億元，年增8.73%，每股稅後純益（EPS）4.21元，營運維持穩健成長。董事會同時通過盈餘分配案，114年下半年擬配發現金股利2.05元，全年現金股利合計3元，配發率約71%。

威剛法說會／去年賺逾2個股本、獲利年增169% 陳立白：賣方市場確立

威剛（3260）2025年獲利火力全開，受惠記憶體景氣翻揚與產品組合優化，去年第4季與全年獲利指標同步刷新歷史紀錄，全年稅前淨利更突破百億元、每股純益（EPS）達23.18元。董事會通過盈餘分配案，擬每股配發現金股利17元，若以5日收盤價285元估算，現金殖利率約6%。

