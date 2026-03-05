快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

漢來美食財報／2025年全年EPS 10.12元 連兩年賺逾一個資本

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

漢來美食（1268）5日公布去年財報，全年合併營收62.27億元，年增5%，稅後純益4.27億元年增率5%；每股盈餘10.12元，較前一年度10.06元增加0.06元，全年賺逾一個資本額。

去年漢來美食將完成前一個年度已啟動的展店計畫，全年規劃總共12家展店與改裝工程，分布北、中、南三大重點城市。今年繼續擴大展店，元月已完成新分店開幕的上海湯包南港LaLaport分店及高雄漢神巨蛋Hilai Café改裝之外，即將進駐的就是關係企業漢神百貨即將於台中開幕的漢神洲際購物廣場，預計於4月份同步開出漢來名人坊、漢來上海湯包及蔬食新品牌「樂蔬」。

接下來5月份則將迎來台北大巨蛋的名人坊北部第二家分店；以及福園台菜台北首家分店。兩地均鎖定大型活動和購物中心帶動的高人流商機，預計未來將可以為集團帶來可觀收益。

而品牌聲量最高，同時也最受消費者關注的「島語」自助餐展店進度，今年也將有更大步伐的邁進，同樣在台中漢神洲際與台北大巨蛋兩處，第3與第4座「島語」預計於7、8月陸續浮出水面。漢來美食表示，為了回報廣大消費者對於島語的支持及喜愛，島語的分店將秉持著「只有漢來能夠超越漢來」的精神，持續精進升級。

南部方面，除了新的分店駐點已在規畫中，品牌的改造與改裝則會齊頭並進。漢來美食指出，集團的經營除了依賴新店的開疆闢地，更需要舊店的持續獲利，因此，預計3月起將會針對現有品牌分店進行逐步改造及改裝。包括街邊店「溜溜」、高雄漢神巨蛋百貨的「巨蛋海港」等，均已排入行程，力求提升坪效與消費體驗，預期可為全新年度帶來樂觀動能。

2025年全年度表現觀察，有三大重點；首先是疫情過後國內宴會、商務宴客市場需求加大，促使訂席動能暢旺，另一方面，集團積極展開品牌新店的擴張，聚客力快速提升業績。最關鍵的第三點是旗下兩大自助餐廳品牌「海港」、「島語」分別從中、高價位品牌穩定貢獻下，帶動集團年度營收續創新高。儘管仍然面臨餐飲整體環境原物料與人力成本高漲壓力，但集團透過大規模採購，與導入數位工具有效控管成本，維持獲利結構穩定，讓全年淨利率表現向上走高，展現經營韌性。

台北 漢來美食

延伸閱讀

智冠財報／去年 EPS 賺7.93元 獲利創十年新高

全家2025年EPS 7.6元 配現金6.5元

全家財報／去年全年EPS 7.6元、配息6.5元 福比二廠提升五成烘焙產能

台灣虎航財報／2025年全年 EPS 5.37元 配發現金股利2.42元

相關新聞

宏捷科財報／去年全年EPS 3.36元 徐秀蘭擔任新董座

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）5日董事會通過去年財報，去年度每股純益3.36元，較前年每股純益2.65元成長；同時，董事會也決議由中美晶（5483）董事長徐秀蘭擔任宏捷科新任董座一職，原董座祁幼銘卸任。

旅天下財報／2025年全年EPS 4.23元 超額配發現金股利5元、殖利率9%

旅天下（6961）5日召開董事會，去年年合併營收達41.4億元、稅後純益1億元，年增16%，每股盈餘（EPS）4.23元；超額配發股利，每股擬配發現金股利5元。

威剛去年Q4每股純益達13.01元 全年每股大賺23元…同創新高

威剛（3260）2025年獲利勢不可擋，全面跨入記憶體新紀元！不僅第4季合併營收、毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利、每股盈餘同步改寫單季新高；全年營運績效也全隊登新高峰，稅前淨利更超越百億元，2025年每股盈餘達23.18元。董事會通過盈餘分配案，每股擬配發17元現金股利，以今（5）日收盤價285元計算，現金殖利率6%。

威剛董座陳立白：記憶體缺貨二年內無解 NAND下半年缺口比DRAM更大

記憶體品牌暨模組廠威剛（3260）今日舉行法說會，董事長陳立白呼應南亞科總經理李培瑛的說法，表示記憶體缺貨問題二年內無解，價格一路看漲。兩大記憶體原預估DRAM會高於NAND型快閃記憶體，隨著生成式AI進入推論、帶動需求大增 ，帶動企業級SSD大幅成長，今年NAND Flash漲勢高於DRAM，下半年NAND Flash缺口將會高於DRAM。

綠界科技財報／去年全年 EPS 4.21元 林雪慧回任董座一職

第三方支付業者綠界科技*（6763）5日召開董事會並公布114年度財務報告。全年合併營收達17.44億元，年增8.73%，每股稅後純益（EPS）4.21元，營運維持穩健成長。董事會同時通過盈餘分配案，114年下半年擬配發現金股利2.05元，全年現金股利合計3元，配發率約71%。

威剛法說會／去年賺逾2個股本、獲利年增169% 陳立白：賣方市場確立

威剛（3260）2025年獲利火力全開，受惠記憶體景氣翻揚與產品組合優化，去年第4季與全年獲利指標同步刷新歷史紀錄，全年稅前淨利更突破百億元、每股純益（EPS）達23.18元。董事會通過盈餘分配案，擬每股配發現金股利17元，若以5日收盤價285元估算，現金殖利率約6%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。