威剛財報／去年全年EPS 23元創高、擬配息17元 看好記憶體漲勢不回頭

威剛（3260）2025年財報出爐，去年第4季合併營收、毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利、每股盈餘同步改寫單季新高；全年營運績效也全部登新高峰，稅前淨利超越百億元，2025年每股盈餘23.18元；董事會通過盈餘分配案，每股擬配發17元現金股利，以5日收盤價285元計算，現金殖利率6%。

威剛2025年僅第4季獲利就超越公司有史以來年度獲利實績，且單季獲利更重新定義產業新高度。不只單季毛利率大幅跳升至48.41%，年增及季增各高達35及26個百分點；營業利益年增近25倍達56.02億元，營益率35.36%，年增達33個百分點；單季稅前淨利56億元、稅後淨利43億元、每股盈餘倍增至13元，皆遠超公司歷年年度表現。

同時，不受2月工作天數月減1/3影響，威剛2月合併營收71.64億元，改寫同期新高，創單月歷史次高紀錄，年增114.3%。累計今年1-2月合併營收為155.75億元，年增逾1.5倍。2月DRAM占整體營收比重達69.21%，SSD占比為24.3%，記憶卡、隨身碟與其他產品為6.49%。

威剛董事長陳立白表示，全球記憶體供需結構已明顯改變，在賣方主導市場下，今年不論是DRAM或NAND Flash都是一貨難求，價格更是只漲不跌。在一線、二線模組廠生態朝兩極化發展下，不僅掌握提前備貨的庫存優勢，且供貨穩定，原訂第1季庫存金額達300億元以上的目標也提前達陣，今年營運將大幅受惠於記憶體報價持續上揚，第1季整體績效表現將優於去年第4季，持續攀鋒。

受惠記憶體價格強勢飆漲，威剛2025年第4季與全年各項獲利指標均刷新歷史紀錄。單季合併營收達158.45億元，年增60.87%、季增9.19%，單季毛利率跳增至48.41%，年增近35個百分點、季增近26個百分點，營業利益也較去年同期暴增近25倍、季增193.29%為56.02億元；稅後淨利43.15億元，年增10倍、季增131.72%，歸屬母公司淨利年增逾12倍達41.28億元，以加權平均股數3.17億股計算，每股盈餘為13.01元。

2025年全年營收年增32.13%達530.87億元，平均毛利率27.81%，推升營業利益年成長1.3倍達91.61億元，營益率提升至17.26%，稅前淨利突破百億元達102.49億元，稅後淨利76.3億元，歸屬母公司淨利72.93億元，年增169.35%，以全年加權平均股數3.15億股計算每股盈餘23.18元。