快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

威剛財報／去年全年EPS 23元創高、擬配息17元 看好記憶體漲勢不回頭

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

威剛（3260）2025年財報出爐，去年第4季合併營收、毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利、每股盈餘同步改寫單季新高；全年營運績效也全部登新高峰，稅前淨利超越百億元，2025年每股盈餘23.18元；董事會通過盈餘分配案，每股擬配發17元現金股利，以5日收盤價285元計算，現金殖利率6%。

威剛2025年僅第4季獲利就超越公司有史以來年度獲利實績，且單季獲利更重新定義產業新高度。不只單季毛利率大幅跳升至48.41%，年增及季增各高達35及26個百分點；營業利益年增近25倍達56.02億元，營益率35.36%，年增達33個百分點；單季稅前淨利56億元、稅後淨利43億元、每股盈餘倍增至13元，皆遠超公司歷年年度表現。

同時，不受2月工作天數月減1/3影響，威剛2月合併營收71.64億元，改寫同期新高，創單月歷史次高紀錄，年增114.3%。累計今年1-2月合併營收為155.75億元，年增逾1.5倍。2月DRAM占整體營收比重達69.21%，SSD占比為24.3%，記憶卡、隨身碟與其他產品為6.49%。

威剛董事長陳立白表示，全球記憶體供需結構已明顯改變，在賣方主導市場下，今年不論是DRAM或NAND Flash都是一貨難求，價格更是只漲不跌。在一線、二線模組廠生態朝兩極化發展下，不僅掌握提前備貨的庫存優勢，且供貨穩定，原訂第1季庫存金額達300億元以上的目標也提前達陣，今年營運將大幅受惠於記憶體報價持續上揚，第1季整體績效表現將優於去年第4季，持續攀鋒。

受惠記憶體價格強勢飆漲，威剛2025年第4季與全年各項獲利指標均刷新歷史紀錄。單季合併營收達158.45億元，年增60.87%、季增9.19%，單季毛利率跳增至48.41%，年增近35個百分點、季增近26個百分點，營業利益也較去年同期暴增近25倍、季增193.29%為56.02億元；稅後淨利43.15億元，年增10倍、季增131.72%，歸屬母公司淨利年增逾12倍達41.28億元，以加權平均股數3.17億股計算，每股盈餘為13.01元。

2025年全年營收年增32.13%達530.87億元，平均毛利率27.81%，推升營業利益年成長1.3倍達91.61億元，營益率提升至17.26%，稅前淨利突破百億元達102.49億元，稅後淨利76.3億元，歸屬母公司淨利72.93億元，年增169.35%，以全年加權平均股數3.15億股計算每股盈餘23.18元。

營收 威剛

延伸閱讀

信邦財報／2025年全年EPS 13.02元 擬配發現金股利10元

AES去年每股賺38.2元

暉盛去年EPS 1.73元 氣立0.19元

創見去年每股大賺12.98元 董事會決議每股擬配息11.8元

相關新聞

宏捷科財報／去年全年EPS 3.36元 徐秀蘭擔任新董座

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）5日董事會通過去年財報，去年度每股純益3.36元，較前年每股純益2.65元成長；同時，董事會也決議由中美晶（5483）董事長徐秀蘭擔任宏捷科新任董座一職，原董座祁幼銘卸任。

旅天下財報／2025年全年EPS 4.23元 超額配發現金股利5元、殖利率9%

旅天下（6961）5日召開董事會，去年年合併營收達41.4億元、稅後純益1億元，年增16%，每股盈餘（EPS）4.23元；超額配發股利，每股擬配發現金股利5元。

威剛去年Q4每股純益達13.01元 全年每股大賺23元…同創新高

威剛（3260）2025年獲利勢不可擋，全面跨入記憶體新紀元！不僅第4季合併營收、毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利、每股盈餘同步改寫單季新高；全年營運績效也全隊登新高峰，稅前淨利更超越百億元，2025年每股盈餘達23.18元。董事會通過盈餘分配案，每股擬配發17元現金股利，以今（5）日收盤價285元計算，現金殖利率6%。

威剛董座陳立白：記憶體缺貨二年內無解 NAND下半年缺口比DRAM更大

記憶體品牌暨模組廠威剛（3260）今日舉行法說會，董事長陳立白呼應南亞科總經理李培瑛的說法，表示記憶體缺貨問題二年內無解，價格一路看漲。兩大記憶體原預估DRAM會高於NAND型快閃記憶體，隨著生成式AI進入推論、帶動需求大增 ，帶動企業級SSD大幅成長，今年NAND Flash漲勢高於DRAM，下半年NAND Flash缺口將會高於DRAM。

綠界科技財報／去年全年 EPS 4.21元 林雪慧回任董座一職

第三方支付業者綠界科技*（6763）5日召開董事會並公布114年度財務報告。全年合併營收達17.44億元，年增8.73%，每股稅後純益（EPS）4.21元，營運維持穩健成長。董事會同時通過盈餘分配案，114年下半年擬配發現金股利2.05元，全年現金股利合計3元，配發率約71%。

威剛法說會／去年賺逾2個股本、獲利年增169% 陳立白：賣方市場確立

威剛（3260）2025年獲利火力全開，受惠記憶體景氣翻揚與產品組合優化，去年第4季與全年獲利指標同步刷新歷史紀錄，全年稅前淨利更突破百億元、每股純益（EPS）達23.18元。董事會通過盈餘分配案，擬每股配發現金股利17元，若以5日收盤價285元估算，現金殖利率約6%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。