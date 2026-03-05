快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

宏捷科財報／去年全年EPS 3.36元 徐秀蘭擔任新董座

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
砷化鎵代工廠宏捷科5日董事會通過去年財報，去年度每股純益3.36元，較前年每股純益2.65元成長；同時，董事會也決議由中美晶董事長徐秀蘭（圖）擔任宏捷科新任董座一職。圖／聯合報系資料照片
砷化鎵代工廠宏捷科5日董事會通過去年財報，去年度每股純益3.36元，較前年每股純益2.65元成長；同時，董事會也決議由中美晶董事長徐秀蘭（圖）擔任宏捷科新任董座一職。圖／聯合報系資料照片

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）5日董事會通過去年財報，去年度每股純益3.36元，較前年每股純益2.65元成長；同時，董事會也決議由中美晶（5483）董事長徐秀蘭擔任宏捷科新任董座一職，原董座祁幼銘卸任。

宏捷科目前正積極切入AI、無人機、機器人與自駕車供應鏈，藉此提振營運動能，期盼今年能更勝去年。展望未來，儘管首季為電子產業淡季，但宏捷科仍看好營運表現。

宏捷科指出，目前手機PA（功率放大器）與WiFi的拉貨動能已從去年第4季延續到今年首季，在客戶需求未大幅降溫以及光通訊品貢獻下，首季營收季減幅度有望控制在一成內，預料自第2季起將重回逐季走升的成長軌跡，全年營運力拚優於去年。

據悉，目前宏捷科也正在積極拓展其他手機客戶，包括陸系、韓系等手機客戶均在其中。此外，去年已有部分旗艦機開始支援WiFi 7功能，估計滲透率則會在今年起開始急速攀升，並帶動PA需求增溫，此一趨勢對宏捷科有正面幫助。

徐秀蘭 宏捷科 每股純益 中美晶

延伸閱讀

威剛董座陳立白：記憶體缺貨二年內無解 NAND下半年缺口比DRAM更大

AES去年每股賺38.2元

群電去年EPS 5.2元 達方0.51元

裕民財報／2025年全年EPS 4.31元 看好今年散裝市場

相關新聞

宏捷科財報／去年全年EPS 3.36元 徐秀蘭擔任新董座

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）5日董事會通過去年財報，去年度每股純益3.36元，較前年每股純益2.65元成長；同時，董事會也決議由中美晶（5483）董事長徐秀蘭擔任宏捷科新任董座一職，原董座祁幼銘卸任。

旅天下財報／2025年全年EPS 4.23元 超額配發現金股利5元、殖利率9%

旅天下（6961）5日召開董事會，去年年合併營收達41.4億元、稅後純益1億元，年增16%，每股盈餘（EPS）4.23元；超額配發股利，每股擬配發現金股利5元。

威剛去年Q4每股純益達13.01元 全年每股大賺23元…同創新高

威剛（3260）2025年獲利勢不可擋，全面跨入記憶體新紀元！不僅第4季合併營收、毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利、每股盈餘同步改寫單季新高；全年營運績效也全隊登新高峰，稅前淨利更超越百億元，2025年每股盈餘達23.18元。董事會通過盈餘分配案，每股擬配發17元現金股利，以今（5）日收盤價285元計算，現金殖利率6%。

威剛董座陳立白：記憶體缺貨二年內無解 NAND下半年缺口比DRAM更大

記憶體品牌暨模組廠威剛（3260）今日舉行法說會，董事長陳立白呼應南亞科總經理李培瑛的說法，表示記憶體缺貨問題二年內無解，價格一路看漲。兩大記憶體原預估DRAM會高於NAND型快閃記憶體，隨著生成式AI進入推論、帶動需求大增 ，帶動企業級SSD大幅成長，今年NAND Flash漲勢高於DRAM，下半年NAND Flash缺口將會高於DRAM。

綠界科技財報／去年全年 EPS 4.21元 林雪慧回任董座一職

第三方支付業者綠界科技*（6763）5日召開董事會並公布114年度財務報告。全年合併營收達17.44億元，年增8.73%，每股稅後純益（EPS）4.21元，營運維持穩健成長。董事會同時通過盈餘分配案，114年下半年擬配發現金股利2.05元，全年現金股利合計3元，配發率約71%。

威剛法說會／去年賺逾2個股本、獲利年增169% 陳立白：賣方市場確立

威剛（3260）2025年獲利火力全開，受惠記憶體景氣翻揚與產品組合優化，去年第4季與全年獲利指標同步刷新歷史紀錄，全年稅前淨利更突破百億元、每股純益（EPS）達23.18元。董事會通過盈餘分配案，擬每股配發現金股利17元，若以5日收盤價285元估算，現金殖利率約6%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。