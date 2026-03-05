威剛董座陳立白：記憶體缺貨二年內無解 NAND下半年缺口比DRAM更大

記憶體品牌暨模組廠威剛（3260）今日舉行法說會，董事長陳立白呼應南亞科總經理李培瑛的說法，表示記憶體缺貨問題二年內無解，價格一路看漲。兩大記憶體原預估DRAM會高於NAND型快閃記憶體，隨著生成式AI進入推論、帶動需求大增 ，帶動企業級SSD大幅成長，今年NAND Flash漲勢高於DRAM，下半年NAND Flash缺口將會高於DRAM。

陳立白一開始即針對近期市場傳出部分業者倒貨，他說，農曆年前確實有少數廠商基於現金流需求進行部分出貨，但年後整體供給情勢並未改變，實際市況仍然偏緊。從報價趨勢觀察，價格持續穩步走升，顯示市場需求力道並未降溫。

隨DARAM和NAND Flash需求大增，陳立白也預期威剛今年首季將有亮麗表現。他說威剛1、2月營收已經公布，他大膽預期，威剛今年第1季毛利率可望優於去年第4季的48%，主要受惠於報價上揚與產品組合改善。

就產品別而言，過去一段時間由DRAM漲幅領先，價格彈升幅度明顯高於NAND。不過他預估，未來一至兩個季度內，NAND有望出現補漲行情，成長動能逐步追上DRAM。背後主因在於AI應用快速擴散，帶動企業級儲存需求攀升，企業SSD（Enterprise SSD）與高效能儲存解決方案需求明顯增溫。

隨著生成式AI、大型語言模型與高效運算架構持續導入企業場域，資料存取與儲存容量需求同步放大。除了高頻寬記憶體（HBM）受關注外，資料中心對高容量NAND的需求也快速提升。業者指出，未來AI相關應用出貨量將逐季放大，尤其在企業與雲端市場端，需求能見度相對清晰。

值得注意的是，部分國際大型客戶已陸續展開第二供應來源布局。據透露，目前已有約8至10家重量級客戶完成送樣驗證，預計第二季後還將持續增加。部分客戶主動接觸合作，顯示市場在供應吃緊背景下，品牌與模組廠的重要性正在提升。

陳立白分析，AI時代下的記憶體市場，已從過往單純景氣循環，逐漸轉向結構性成長。無論DRAM或NAND，今年均無明顯供過於求風險，反而在產能擴張保守、資本支出控制下，供給端難以快速回補。這使價格具備較強支撐力。

展望第2季與下半年，陳立白表示，雖仍需觀察終端需求與宏觀環境變化，但在AI伺服器、企業儲存與新應用滲透率提升帶動下，記憶體產業基本面維持正向。法人認為，只要供給端紀律不鬆動，本波產業循環有機會走得比過往更長、更穩。