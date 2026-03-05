威剛董座陳立白：記憶體缺貨二年內無解 NAND下半年缺口比DRAM更大

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
威剛董事長陳立白表示，:記憶體缺貨二年內無解， NAND下半年缺口比DRAM更大。記者簡永祥／攝影
記憶體品牌暨模組廠威剛（3260）今日舉行法說會，董事長陳立白呼應南亞科總經理李培瑛的說法，表示記憶體缺貨問題二年內無解，價格一路看漲。兩大記憶體原預估DRAM會高於NAND型快閃記憶體，隨著生成式AI進入推論、帶動需求大增 ，帶動企業級SSD大幅成長，今年NAND Flash漲勢高於DRAM，下半年NAND Flash缺口將會高於DRAM。

陳立白一開始即針對近期市場傳出部分業者倒貨，他說，農曆年前確實有少數廠商基於現金流需求進行部分出貨，但年後整體供給情勢並未改變，實際市況仍然偏緊。從報價趨勢觀察，價格持續穩步走升，顯示市場需求力道並未降溫。

隨DARAM和NAND Flash需求大增，陳立白也預期威剛今年首季將有亮麗表現。他說威剛1、2月營收已經公布，他大膽預期，威剛今年第1季毛利率可望優於去年第4季的48%，主要受惠於報價上揚與產品組合改善。

就產品別而言，過去一段時間由DRAM漲幅領先，價格彈升幅度明顯高於NAND。不過他預估，未來一至兩個季度內，NAND有望出現補漲行情，成長動能逐步追上DRAM。背後主因在於AI應用快速擴散，帶動企業級儲存需求攀升，企業SSD（Enterprise SSD）與高效能儲存解決方案需求明顯增溫。

隨著生成式AI、大型語言模型與高效運算架構持續導入企業場域，資料存取與儲存容量需求同步放大。除了高頻寬記憶體（HBM）受關注外，資料中心對高容量NAND的需求也快速提升。業者指出，未來AI相關應用出貨量將逐季放大，尤其在企業與雲端市場端，需求能見度相對清晰。

值得注意的是，部分國際大型客戶已陸續展開第二供應來源布局。據透露，目前已有約8至10家重量級客戶完成送樣驗證，預計第二季後還將持續增加。部分客戶主動接觸合作，顯示市場在供應吃緊背景下，品牌與模組廠的重要性正在提升。

陳立白分析，AI時代下的記憶體市場，已從過往單純景氣循環，逐漸轉向結構性成長。無論DRAM或NAND，今年均無明顯供過於求風險，反而在產能擴張保守、資本支出控制下，供給端難以快速回補。這使價格具備較強支撐力。

展望第2季與下半年，陳立白表示，雖仍需觀察終端需求與宏觀環境變化，但在AI伺服器、企業儲存與新應用滲透率提升帶動下，記憶體產業基本面維持正向。法人認為，只要供給端紀律不鬆動，本波產業循環有機會走得比過往更長、更穩。

威剛去年Q4每股純益達13.01元 全年每股大賺23元…同創新高

威剛（3260）2025年獲利勢不可擋，全面跨入記憶體新紀元！不僅第4季合併營收、毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利、每股盈餘同步改寫單季新高；全年營運績效也全隊登新高峰，稅前淨利更超越百億元，2025年每股盈餘達23.18元。董事會通過盈餘分配案，每股擬配發17元現金股利，以今（5）日收盤價285元計算，現金殖利率6%。

綠界科技財報／去年全年 EPS 4.21元 林雪慧回任董座一職

第三方支付業者綠界科技*（6763）5日召開董事會並公布114年度財務報告。全年合併營收達17.44億元，年增8.73%，每股稅後純益（EPS）4.21元，營運維持穩健成長。董事會同時通過盈餘分配案，114年下半年擬配發現金股利2.05元，全年現金股利合計3元，配發率約71%。

威剛法說會／去年賺逾2個股本、獲利年增169% 陳立白：賣方市場確立

威剛（3260）2025年獲利火力全開，受惠記憶體景氣翻揚與產品組合優化，去年第4季與全年獲利指標同步刷新歷史紀錄，全年稅前淨利更突破百億元、每股純益（EPS）達23.18元。董事會通過盈餘分配案，擬每股配發現金股利17元，若以5日收盤價285元估算，現金殖利率約6%。

譜瑞2025年EPS 34.51元 攀三年高點

高速介面IC廠譜瑞-KY（4966）昨（4）日公告去年第4季稅後純益5.45億元，季減33.21%，年減21%，下探近十季低點，每股純益6.88元。即便上季財報失色，譜瑞2025年仍賺逾三個股本，稅後純益27.27億元，年增5.21%，每股純益34.51元，來到近三年高點。

順達2026年營收拚增雙位數

電池模組廠順達（3211）昨（4）日舉行法說會，總經理張崇興指出，AI資料中心持續推動BBU需求，預估今年整體營收將年增雙位數百分比，尤其非IT業績將大幅成長，營收占比將逾五成，進而帶動順達整體毛利率、營益率上揚。

