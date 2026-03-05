快訊

正德海運財報／去年全年EPS 2.01元、獲利年增10% 看好今年繼續衝高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

正德海運（2641）5日董事會通過去年財報，合併營收23.68億元，年增34.4％；營業利益8.51億元，較去年同期6.76億元，年增31.06%；稅後純益6.46億元，年增10.46％，基本每股盈餘2.01元亦較去1.92元成長4.69%。

正德海運表示，去年新增3艘新造船舶及2艘二手船舶加入營運及處分3艘船舶業外認列處分船舶收益，截至12月底，旗下船隊總數為21艘，平均船齡為8.61年，2025年營收及獲利整體表現優於前一年度。董事會決議普通股分派現金股利每股0.5元，訂5月27日召開115年股東會，停止過戶期間為3月29日～5月27日。

正德2026年開春就拿下好成績，今年1月營收2.17億元，寫下同期歷史新高紀錄，年增33.43%，在船舶布局政策方面，2023年8月及2025年1月決議訂購8艘1.75萬噸多用途(MPP)(雜貨/貨櫃)散裝貨輪，預計自116年H2陸續交船，擴大營運規模，增加巿場競爭力。

截至115年2月底，正德旗下船隊總數達到20艘，將視市場需求與二手船舶價格適時建造環保節能船隊及處分老舊或非節能船舶，強化船舶航行全球的航線的執行能力，以因應日趨嚴謹的環保法規，運營上正德透過多元化的租約結構來分散市場風險，與日本、加拿大、新加坡等國際租家建立長期合作關係，減少對單一市場的依賴，船隊覆蓋不同噸位和船型，能夠靈活應對不同市場需求，使其在供需變化中具備高度調整彈性，有望持續提升獲利能力，強化集團營運競爭力。

2026年第1季波羅地海運費指數（BDI）較往年呈現淡季不淡，從2025年底收1,877點到2026年3月3日2,242點，累計上漲19.45%。2026年2月28日美伊戰事（或美國與以色列與伊朗之間的衝突）對全球航運路線與成本造成顯著擾動，中東衝突持續或蔓延紅海、非洲沿海地區，可能因繞航而延長運期並提高成本，美伊戰事及地緣不穩雖對全球航運造成短期擾動，但對散裝市場可能形成供需重整機會。

再者，「國際海事組織」（IMO）加強溫室氣體排放管制措施，明確要求2030年船舶使用的能源至少5％近零，2050年從原本碳排減50％目標，改為更為嚴格的溫室氣體淨零排放（Net-zero GHG emissions），意味著航商營運成本將大幅拉高，加上船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）及歐盟碳排放交易系統（ETS）等環保法規上路，老舊、高碳排放的船舶被迫降速或退役，導致船噸數供給減少，加重全球航商汰換老舊船舶的壓力，導致未來數年散裝運力供給逐漸收斂。

威剛去年Q4每股純益達13.01元 全年每股大賺23元…同創新高

威剛（3260）2025年獲利勢不可擋，全面跨入記憶體新紀元！不僅第4季合併營收、毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利、每股盈餘同步改寫單季新高；全年營運績效也全隊登新高峰，稅前淨利更超越百億元，2025年每股盈餘達23.18元。董事會通過盈餘分配案，每股擬配發17元現金股利，以今（5）日收盤價285元計算，現金殖利率6%。

威剛董座陳立白：記憶體缺貨二年內無解 NAND下半年缺口比DRAM更大

記憶體品牌暨模組廠威剛（3260）今日舉行法說會，董事長陳立白呼應南亞科總經理李培瑛的說法，表示記憶體缺貨問題二年內無解，價格一路看漲。兩大記憶體原預估DRAM會高於NAND型快閃記憶體，隨著生成式AI進入推論、帶動需求大增 ，帶動企業級SSD大幅成長，今年NAND Flash漲勢高於DRAM，下半年NAND Flash缺口將會高於DRAM。

綠界科技財報／去年全年 EPS 4.21元 林雪慧回任董座一職

第三方支付業者綠界科技*（6763）5日召開董事會並公布114年度財務報告。全年合併營收達17.44億元，年增8.73%，每股稅後純益（EPS）4.21元，營運維持穩健成長。董事會同時通過盈餘分配案，114年下半年擬配發現金股利2.05元，全年現金股利合計3元，配發率約71%。

威剛法說會／去年賺逾2個股本、獲利年增169% 陳立白：賣方市場確立

威剛（3260）2025年獲利火力全開，受惠記憶體景氣翻揚與產品組合優化，去年第4季與全年獲利指標同步刷新歷史紀錄，全年稅前淨利更突破百億元、每股純益（EPS）達23.18元。董事會通過盈餘分配案，擬每股配發現金股利17元，若以5日收盤價285元估算，現金殖利率約6%。

譜瑞2025年EPS 34.51元 攀三年高點

高速介面IC廠譜瑞-KY（4966）昨（4）日公告去年第4季稅後純益5.45億元，季減33.21%，年減21%，下探近十季低點，每股純益6.88元。即便上季財報失色，譜瑞2025年仍賺逾三個股本，稅後純益27.27億元，年增5.21%，每股純益34.51元，來到近三年高點。

順達2026年營收拚增雙位數

電池模組廠順達（3211）昨（4）日舉行法說會，總經理張崇興指出，AI資料中心持續推動BBU需求，預估今年整體營收將年增雙位數百分比，尤其非IT業績將大幅成長，營收占比將逾五成，進而帶動順達整體毛利率、營益率上揚。

