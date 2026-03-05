快訊

威剛法說會／去年賺逾2個股本、獲利年增169% 陳立白：賣方市場確立

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
威剛董事長陳立白。本報系資料庫

威剛（3260）2025年獲利火力全開，受惠記憶體景氣翻揚與產品組合優化，去年第4季與全年獲利指標同步刷新歷史紀錄，全年稅前淨利更突破百億元、每股純益（EPS）達23.18元。董事會通過盈餘分配案，擬每股配發現金股利17元，若以5日收盤價285元估算，現金殖利率約6%。

威剛5日召開2025年第4季法說會並公布財報。就單季表現來看，威剛2025年第4季合併營收158.45億元，年增60.87%、季增9.19%；毛利率跳升至48.41%，年增近35個百分點、季增近26個百分點；營業利益56.02億元，較去年同期暴增近25倍、季增193.29%，營益率達35.36%。單季稅後純益43.15億元，年增10倍、季增131.72%，歸屬母公司業主稅後純益約41.28億元，以加權平均股數3.17億股計算，單季每股純益約13.01元。

全年方面，威剛2025年合併營收530.87億元，年增32.13%；平均毛利率27.81%，推升全年營業利益91.61億元、年增約1.3倍，營益率17.26%，年增7.3個百分點。獲利端，歸屬母公司業主稅後純益72.93億元、年增169.35%，以全年加權平均股數3.15億股計算，每股純益23.18元。

營運動能延續到今年初，威剛2月合併營收71.64億元，不受2月工作天數較少影響，改寫同期新高並創單月歷史次高，年增114.3%；累計今年前2月合併營收155.75億元，年增逾1.5倍。就2月產品結構觀察，DRAM營收占比69.21%，SSD占比24.3%，記憶卡、隨身碟與其他產品占比6.49%。

展望後市，董事長陳立白指出，全球記憶體供需結構已出現明顯轉變，在賣方主導格局下，今年不論DRAM或NAND Flash都呈現供給吃緊、報價走揚態勢。面對模組廠生態加速兩極化，公司掌握提前備貨的庫存優勢、供貨相對穩定，原先設定本季庫存金額達300億元以上的目標也已提前達陣；看好記憶體報價續揚帶動獲利，預期本季整體績效可望優於去年第4季，營運續拚攀高。

