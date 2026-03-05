快訊

智冠財報／去年 EPS 賺7.93元 獲利創十年新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

智冠科技（5478）通過114年度財務報表，公告全年合併營收65.18億元，歸屬於本公司業主之稅後淨利11.88億元，每股盈餘7.93元，獲利表現再創10年新高。

董事會亦通過114年第4季盈餘分配案，本次決議配發現金股利每股5元，並自資本公積中提撥配發現金每股2.5元，共計每股配發7.5元，訂於3月24日為除息交易日，除息基準日3月30日，現金股利預計4月17日發放，與全體股東共享經營成果。

智冠集團深耕遊戲產業，旗下MyCard持續拓展海內外遊戲支付市場，會員數突破750萬，亦持續鞏固東南亞並拓展拉丁美洲地區，積極佈局全球高成長潛力市場。遊戲事業群今年將提升遊戲多元服務，深化經營高黏著玩家社群；一帆數位透過AI優化素材與策略，成功導入達成降本增效，未來將持續以人工智能技術落實到數位行銷應用；藍新集團擁第三方支付及電子支付雙執照，推出「Passkey無密碼支付驗證」及「藍新簡單收SoftPOS」等應用，為商家與消費者帶來流暢且穩定的支付體驗。

子公司中華網龍持續投入研發，手遊《飄流幻境Re：星之方舟》獲市場熱烈迴響，吸引萬名玩家高度投入。今年將重點推進IP、多元類型遊戲開發，並持續優化旗下多款經典作品，推升玩家黏著度、發揮長尾效應；遊戲新幹線洞察社群生態，多款長青作品將陸續推出大改版與內容更新，精準回應玩家需求與市場趨勢，穩固長線營運基礎。

藍新集團深耕數位金融逾25年，積極參與公會運作、政策對話、強化防詐機制，以產業領航者之姿推動支付生態升級。旗下「藍新金流」已啟動與兩大國際卡組織合作，導入Passkey無密碼支付驗證，將減少消費者障礙、提升商家交易成功率；今年下半年將推出新一代金流平台，提供商戶全方位升級方案。旗下「簡單行動支付」推出「藍新簡單收SoftPOS」，以行動收銀台的創新應用突破硬體限制，擴大多元場域收款界線。展望今年，藍新集團將以創新科技為核心動能，強化市場競爭力。

譜瑞2025年EPS 34.51元 攀三年高點

高速介面IC廠譜瑞-KY（4966）昨（4）日公告去年第4季稅後純益5.45億元，季減33.21%，年減21%，下探近十季低點，每股純益6.88元。即便上季財報失色，譜瑞2025年仍賺逾三個股本，稅後純益27.27億元，年增5.21%，每股純益34.51元，來到近三年高點。

順達2026年營收拚增雙位數

電池模組廠順達（3211）昨（4）日舉行法說會，總經理張崇興指出，AI資料中心持續推動BBU需求，預估今年整體營收將年增雙位數百分比，尤其非IT業績將大幅成長，營收占比將逾五成，進而帶動順達整體毛利率、營益率上揚。

優群2025年EPS 12.69元

連接器廠優群（3217）昨（4）日公布去年第4季稅後純益2.9億元，季減23.4%，年增5%，每股純益3.22元。去年稅後純益11.43億元，再創新高，年增12.8%，每股純益12.69元。

瑞耘2025年EPS 7.31元 獲利創高

瑞耘（6532）昨（4）日公布去年第4季歸屬母公司業主淨利1.89億元，創新高，較前一季大增125%，年增285%，每股純益5.06元。去年歸屬母公司業主淨利2.73億元，改寫新猷，年增81.46%，每股純益7.31元。

波若威1月EPS 0.3元

光通訊廠波若威（3163）遭列注意股票，昨（4）日應主管機關要求，公告自結元月稅前盈餘2,800萬元，年增367％；歸屬母公司稅後淨利2,400萬元，年增243％，每股純益0.3元。

大綜2025年EPS 8.43元 昇達科7.83元

系統整合商大綜（3147）昨（4）日公告去年財報，全年合併營收81.77億元、年成長64.4％，平均毛利率12.6％、年減約3個百分點，歸屬母公司稅後淨利3.68億元，年減20.9％，每股純益約8.43元。

