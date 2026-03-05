聽新聞
全家2025年EPS 7.6元 配現金6.5元

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

全家（5903）昨（4）日董事會通過去年財報，全年度合併營收為1,100.42億元，年增4.7%，稅後純益16.96億元，年減55.41%，每股純益為7.6元。

全家表示，主要因前年認列中國投資架構重整一次性稅前利得而墊高基期所致，扣除此影響後獲利表現仍為成長。董事會同時通過每股擬配發現金股利6.5元。以昨日收盤價194.5元估算，股息殖利率3.3%。

全家受惠於便利商店本業穩健，去年持續展店、總店數達4,470店，並以差異化鮮食、實虛渠道並進、家戶商機布局、會員經濟深耕等，帶動既存店業績成長。

全家表示，去年以「分眾健康」、「聯名經濟」、「明星品類精進創新」三大策略開發商品。分眾健康部份，因應客群各異需求擬定「營養管理」、「低碳飲食」、「微健康」三大產品開發軸線，聚焦營養管理支援的健康志向餐盒系列，除既有運動應援、纖食應援，再添對應熟齡族群的「補充應援」；低碳飲食則以蔬食品牌「植覺生活」為中心，發展多溫層多元產品及專屬貨架；「微健康」則開發無咖啡因草本穀物水、低負擔新零食「超纖日記」等自有特色與獨家商品。

「聯名經濟」方面，攜手金門酒廠、米其林名店、IP肖像開發多款鮮食；「明星品類精進創新」部份，定番品牌金飯糰、義大利麵「uno pasta」、甜點「minimore」、杯裝雙金—黑金「Let’s Café」、茶金「Let’s Tea」持續變革推新，相關品類穩定成長。

同時，位於新竹湖口的福比麵包二廠已於去年12月正式稼動，產線四條包含兩條土司線、一條麵包線、新增設一條蛋糕產線，將可望增加五成產能助攻烘培動能。

全家 每股純益 現金股利

譜瑞2025年EPS 34.51元 攀三年高點

高速介面IC廠譜瑞-KY（4966）昨（4）日公告去年第4季稅後純益5.45億元，季減33.21%，年減21%，下探近十季低點，每股純益6.88元。即便上季財報失色，譜瑞2025年仍賺逾三個股本，稅後純益27.27億元，年增5.21%，每股純益34.51元，來到近三年高點。

順達2026年營收拚增雙位數

電池模組廠順達（3211）昨（4）日舉行法說會，總經理張崇興指出，AI資料中心持續推動BBU需求，預估今年整體營收將年增雙位數百分比，尤其非IT業績將大幅成長，營收占比將逾五成，進而帶動順達整體毛利率、營益率上揚。

優群2025年EPS 12.69元

連接器廠優群（3217）昨（4）日公布去年第4季稅後純益2.9億元，季減23.4%，年增5%，每股純益3.22元。去年稅後純益11.43億元，再創新高，年增12.8%，每股純益12.69元。

瑞耘2025年EPS 7.31元 獲利創高

瑞耘（6532）昨（4）日公布去年第4季歸屬母公司業主淨利1.89億元，創新高，較前一季大增125%，年增285%，每股純益5.06元。去年歸屬母公司業主淨利2.73億元，改寫新猷，年增81.46%，每股純益7.31元。

波若威1月EPS 0.3元

光通訊廠波若威（3163）遭列注意股票，昨（4）日應主管機關要求，公告自結元月稅前盈餘2,800萬元，年增367％；歸屬母公司稅後淨利2,400萬元，年增243％，每股純益0.3元。

大綜2025年EPS 8.43元 昇達科7.83元

系統整合商大綜（3147）昨（4）日公告去年財報，全年合併營收81.77億元、年成長64.4％，平均毛利率12.6％、年減約3個百分點，歸屬母公司稅後淨利3.68億元，年減20.9％，每股純益約8.43元。

