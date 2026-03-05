全家2025年EPS 7.6元 配現金6.5元

全家（5903）昨（4）日董事會通過去年財報，全年度合併營收為1,100.42億元，年增4.7%，稅後純益16.96億元，年減55.41%，每股純益為7.6元。

全家表示，主要因前年認列中國投資架構重整一次性稅前利得而墊高基期所致，扣除此影響後獲利表現仍為成長。董事會同時通過每股擬配發現金股利6.5元。以昨日收盤價194.5元估算，股息殖利率3.3%。

全家受惠於便利商店本業穩健，去年持續展店、總店數達4,470店，並以差異化鮮食、實虛渠道並進、家戶商機布局、會員經濟深耕等，帶動既存店業績成長。

全家表示，去年以「分眾健康」、「聯名經濟」、「明星品類精進創新」三大策略開發商品。分眾健康部份，因應客群各異需求擬定「營養管理」、「低碳飲食」、「微健康」三大產品開發軸線，聚焦營養管理支援的健康志向餐盒系列，除既有運動應援、纖食應援，再添對應熟齡族群的「補充應援」；低碳飲食則以蔬食品牌「植覺生活」為中心，發展多溫層多元產品及專屬貨架；「微健康」則開發無咖啡因草本穀物水、低負擔新零食「超纖日記」等自有特色與獨家商品。

「聯名經濟」方面，攜手金門酒廠、米其林名店、IP肖像開發多款鮮食；「明星品類精進創新」部份，定番品牌金飯糰、義大利麵「uno pasta」、甜點「minimore」、杯裝雙金—黑金「Let’s Café」、茶金「Let’s Tea」持續變革推新，相關品類穩定成長。

同時，位於新竹湖口的福比麵包二廠已於去年12月正式稼動，產線四條包含兩條土司線、一條麵包線、新增設一條蛋糕產線，將可望增加五成產能助攻烘培動能。