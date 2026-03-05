聽新聞
順達2026年營收拚增雙位數

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組廠順達（3211）昨（4）日舉行法說會，總經理張崇興指出，AI資料中心持續推動BBU需求，預估今年整體營收將年增雙位數百分比，尤其非IT業績將大幅成長，營收占比將逾五成，進而帶動順達整體毛利率、營益率上揚。

順達2025年營收132.18億元，年減4.9%；稅後純益13.82億元，年減48.24%，每股純益9.05元。順達說明，去年獲利衰退，主要是2024年有合建分售住宅用地的一次性業外利益認列，金額約19.5億元，墊高比較基期。

順達董事會並通過，擬超額配發現金股息11.5元，配發率127%，以昨日收盤價292元計算，殖利率約為3.93%。

展望後市，張崇興表示，預估2026年整體營收將較2025年成長兩位數百分比。

他提到，順達非IT產品營收占比從2024年的15%至20%，提升為2025年的30%至40%，看好2026年占比將超過五成，進而提升公司整體營業毛利率及營業淨利率。

電池模組廠順達（3211）昨（4）日舉行法說會，總經理張崇興指出，AI資料中心持續推動BBU需求，預估今年整體營收將年增雙位數百分比，尤其非IT業績將大幅成長，營收占比將逾五成，進而帶動順達整體毛利率、營益率上揚。

