昇達科去年每股賺7.83元 擬配息6.8元

中東戰爭延長使全球掀起恐慌，台股今天慘跌近1500點，為史上第三大跌點。財金部會官員和證交所齊聲信心喊話，其中對於國安基金的動向，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華指出，台股重挫是由於美伊戰爭的單一國際事件的影響，台灣也難以獨善其身，對此國安基金幕僚會密切觀察後續情勢，若股市發生不理性下跌、市場失序，必要時將召開臨時委員會，由全體委員討論因應對策，是否要再度進場也得視國安基金委員會議的決議。

2026-03-04 20:27