快訊

酒店幹部變太子集團特助！他領19萬月薪 只負責安排晚間娛樂活動

伊朗想談和？比特幣一度強漲逾5% 美股期指止血、美元反轉走跌

批修法嚴重背離憲法 卓榮泰宣布不副署黨產條例、中天條款等三法

聽新聞
0:00 / 0:00

昇達科去年每股賺7.83元 擬配息6.8元

中央社／ 台北4日電

深耕低軌衛星與高頻通訊零組件的昇達科今天公布2025年財報。昇達科2025年合併營收24.52億元，歸屬於母公司業主淨利5.18億元，基本每股盈餘7.83元；董事會同步決議每股配發現金股利6.8元，包括盈餘配發6元、資本公積發放0.8元。

昇達科表示，受惠於低軌衛星相關產品出貨放量，去年第4季營運顯著回溫，單季營收達8.34億元，季增72%，創歷史新高，並且11月與12月連續兩個月刷新單月營收紀錄。

昇達科先前公告1月自結每股盈餘1.44元，營收3.69億元，再創新高，月增15%。

昇達科統計，2025年第4季營業利益季增幅高達174%，營運動能明顯加速升溫，毛利率同步提升，去年第1季為51%，第4季升至59%，顯示高階低軌衛星產品出貨比重持續提高，加上高頻通訊元件技術門檻帶來的附加價值，帶動整體產品組合改善。

昇達科說明，去年合併營收為24.52億元，年增5%；若排除已不納入合併報表的正通科技營收影響，年營收實質增幅約11%。營收增長主要來自第4季貢獻，單季營收年增56%、季增72%，顯示營運動能於第4季明顯加速。

昇達科統計，來自低軌衛星相關產品的營收占比持續攀升，由2024年約43%提升至2025年59%，第4季更進一步達到約70%，顯示低軌衛星市場需求正快速放大。

昇達科 現金股利 營收

延伸閱讀

禾伸堂財報／2025年全年EPS 6.58元、第4季獲利年增33% 擬配息5.8元

譜瑞財報／2025年全年 EPS 34.51元 通過下半年配息8.75元

群電財報／2025年全年 EPS 5.2元 擬配發3.7元股息、配發率逾七成

正瀚財報／全年營收18.19億元 EPS 4.51元

相關新聞

台股重挫 財金部會信心喊話 國安基金動向受關注

中東戰爭延長使全球掀起恐慌，台股今天慘跌近1500點，為史上第三大跌點。財金部會官員和證交所齊聲信心喊話，其中對於國安基金的動向，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華指出，台股重挫是由於美伊戰爭的單一國際事件的影響，台灣也難以獨善其身，對此國安基金幕僚會密切觀察後續情勢，若股市發生不理性下跌、市場失序，必要時將召開臨時委員會，由全體委員討論因應對策，是否要再度進場也得視國安基金委員會議的決議。

台股暴跌 環球晶股價仍逆勢走揚

台股今日大跌，不過半導體矽晶圓廠環球晶（6488）早盤股價呈現逆勢走揚局面。環球晶於3日公告，去年獲利年減逾二成，每股純益為15.29元，並擬配發去年下半年每股5.7元現金股利，合計去年度配發每股7.7元現金股利。

弘塑去年財報股利皆佳 早盤股價逆勢走揚

台股今日大跌，但半導體設備廠弘塑（3131）公告去年財報表現與股利發放皆佳，帶動其早盤股價逆勢小漲。弘塑於3日公告去年每股純益達45.48元，營收與獲利雙創歷史新高，且首次年度賺進逾四個股本。該公司也擬配發去年度每股現金股利46.22494054元，盈餘配發率達101.6％。

雙鴻去年EPS 28.26元

散熱模組廠雙鴻昨（3）日晚間公告財報，受惠AI伺服器水冷需求大爆發，去年每股純益大賺28.26元，創公司掛牌以來新高，業績表現亮眼。

弘塑去年EPS 45.48元 創新高

半導體設備廠弘塑（3131）昨（3）日公告2025年每股純益45.48元，營收與獲利雙創歷史新高，首次年度賺進逾四個股本。該公司擬配發去年度每股現金股利46.22494054元，盈餘配發率達101.6%。並公告集團執行長、副董張鴻泰同時兼任總經理。

環宇去年EPS 0.15元 終結連五虧

三五族半導體廠環宇-KY（4991）預計今（4）日召開法說會，昨日率先公告簡式財報，2025年每股純益0.15元，轉虧為盈，終結連五年虧損。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。