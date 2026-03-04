聽新聞
昇達科去年每股賺7.83元 擬配息6.8元
深耕低軌衛星與高頻通訊零組件的昇達科今天公布2025年財報。昇達科2025年合併營收24.52億元，歸屬於母公司業主淨利5.18億元，基本每股盈餘7.83元；董事會同步決議每股配發現金股利6.8元，包括盈餘配發6元、資本公積發放0.8元。
昇達科表示，受惠於低軌衛星相關產品出貨放量，去年第4季營運顯著回溫，單季營收達8.34億元，季增72%，創歷史新高，並且11月與12月連續兩個月刷新單月營收紀錄。
昇達科先前公告1月自結每股盈餘1.44元，營收3.69億元，再創新高，月增15%。
昇達科統計，2025年第4季營業利益季增幅高達174%，營運動能明顯加速升溫，毛利率同步提升，去年第1季為51%，第4季升至59%，顯示高階低軌衛星產品出貨比重持續提高，加上高頻通訊元件技術門檻帶來的附加價值，帶動整體產品組合改善。
昇達科說明，去年合併營收為24.52億元，年增5%；若排除已不納入合併報表的正通科技營收影響，年營收實質增幅約11%。營收增長主要來自第4季貢獻，單季營收年增56%、季增72%，顯示營運動能於第4季明顯加速。
昇達科統計，來自低軌衛星相關產品的營收占比持續攀升，由2024年約43%提升至2025年59%，第4季更進一步達到約70%，顯示低軌衛星市場需求正快速放大。
