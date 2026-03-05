譜瑞2025年EPS 34.51元 攀三年高點

高速介面IC廠譜瑞-KY（4966）昨（4）日公告去年第4季稅後純益5.45億元，季減33.21%，年減21%，下探近十季低點，每股純益6.88元。即便上季財報失色，譜瑞2025年仍賺逾三個股本，稅後純益27.27億元，年增5.21%，每股純益34.51元，來到近三年高點。

展望後市，譜瑞先前於法說會指出，今年核心目標是搶攻PC與資料中心等高階應用，以及已量產驗證的高速傳輸介面矽智財（IP），且客戶最在意的是規格能否做穩、產品能否如期交付。

譜瑞分析，在成本壓力下，OEM廠傾向把產品組合往高階移動，有利USB4重定時器等高速介面需求延伸，也推動顯示方案往更省電、門檻更高的新架構升級。

譜瑞的嵌入式DisplayPort 1.5（eDP 1.5）已在多個案子進入量產，但更明顯的省電與價值提升來自TCON嵌入式驅動（TED）與觸控整合的TCON嵌入式驅動（tTED），藉由架構整合降低介面功耗，其中以eDP 1.5為基礎的tTED競爭者相對較少、技術門檻更高。

車用方面，譜瑞認為，雖然整體需求相對保守，但高階顯示與多螢幕應用趨勢明確，帶動高速資料傳輸需求提升，該公司的車用等級DP Hub具備高頻寬（10Gbps）輸入能力，可同時支援多個顯示面板並進行訊號分配與切換，成為多螢幕座艙架構中的關鍵元件。