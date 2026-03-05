聽新聞
大綜2025年EPS 8.43元 昇達科7.83元
系統整合商大綜（3147）昨（4）日公告去年財報，全年合併營收81.77億元、年成長64.4％，平均毛利率12.6％、年減約3個百分點，歸屬母公司稅後淨利3.68億元，年減20.9％，每股純益約8.43元。
大綜董事會同時通過股利政策，預計每股配發6.5元現金股利，配發率77％，以大綜4日收盤價184元計算，現金殖利率約達3.53％。
展望今年營運，法人認為，在AI應用逐步落地推動下，未來私有雲建置規模商機將可望持續擴大，且後續將可望持續受惠於日本及美國等客戶訂單動能加持，大綜今年營運有望持續向上。
低軌衛星與高頻通訊零組件的昇達科（3491）昨（4）日董事會通過2025年每股純益7.83元，每股擬配發6元現金股利。
昇達科日前公布1月自結每股純益1.44元，法人樂觀預估，今年昇達科每股純益上看20元。
昇達科今年以來連日大漲，即使股價列入處置交易也持續飆高。
但受到中東情勢影響，台股大跌，昇達科昨日落入跌停，下跌165元，收1,530元，每股配發6元現金股利，盈餘分配率76.63%，現金殖利率0.4%。
