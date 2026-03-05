聽新聞
環宇第1季營運不看淡

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

三五族半導體廠環宇-KY（4991）昨（4）日召開法說會，總執行長暨總裁安寶信指出，首季營運動能將延續去年底成長態勢，驅動關鍵來自AI資料中心對PD（光檢測器）需求強勁成長，估計本季業績淡季不淡，全年展望審慎樂觀。

環宇日前已公布財報，去年第4季每股純益0.6元，營運由虧轉盈，去年全年稅後淨利1,747萬元，每股純益0.15元，終結連五年虧損。安寶信表示，去年公司AOC（自有品牌光電元件產品）占比優於預期，並對稼動率提升有莫大幫助。

針對首季營運，安寶信指出，200G PD原先預計下半年才會量產，但隨著市場需求強勁，大客戶預計第2季開始量產，而CW Laser（連續光波雷射）目標下半年逐步提升產能，並達到百萬級出貨量，但仍需觀察自身進度及客戶驗證速度。

據了解，環宇去年資本支出約800萬美元（約新台幣2.39億元），每月PD產能約2,000萬顆，今年因應市場需求將進一步擴張，估計明、後年PD出貨量將顯著增長。

至於RF產品方面，目前環宇正逐漸調整此一產品線，現階段規劃暫停三品項，但仍須將手中訂單陸續完成，未來將以高毛利產品為主，而空下來的產線則會分給矽光產品的CW Laser及PD使用。

展望未來，環宇200G PD產品已通過客戶認證，即將開始量產出貨，加上磷化銦基板供貨轉順，有助於相關產品出貨比重擴大，帶動獲利表現成長，後市展望樂觀。

環宇 每股純益 客戶

