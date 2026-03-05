聽新聞
振曜2025年每股賺6.46元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
振曜董事長宗緒福。聯合報系資料照

振曜（6143）昨（4）日董事會通過2025年每股純益6.46元，其中，毛利率為2009年以來新高。法人預期，振曜2026年受惠電子閱讀器、廣告看板、子公司（沛亨、台生材）三大支柱，推升營收、獲利再創新高。 

振曜昨天董事會同時通過每股擬配發6元現金股利，盈餘分配率92.66%，振曜昨天股價收100.5元，殖利率近6%。

受惠彩色電子書大賣，振曜2025年第4季營收25.73億元，季增11.87%，連兩季創新高，毛利率22.77%；歸屬母公司業主淨利2.36億元，季增30.4%；每股純益2.74元。2025年振曜營收85.23億元，年增15%，連兩年創新高；毛利率22.25%，優於2024年22.1%，是2009年以來新高；營業利益10.13億元，年增35.4%；歸屬母公司業主淨利5.56億元，年減11.7%，每股純益6.46元。

振曜日前公布1月營收7.75億元，月減3.86%，年增64.9%，為同期新高。受惠彩色電子書大賣，振曜營收連兩年創新高，2026年振曜可望受惠電子閱讀器、廣告看板、子公司（沛亨、台生材）三大支柱同步成長，推升營收、獲利再創新高。

振曜看好，電子書閱讀器大客戶搶下全球市場市占第一，二線品牌客戶及歐美亞洲等獨立書店也開始出貨並擴大合作強度，電子書從小眾市場已經走向普及化；廣告看板搶進智慧交通、零售及藝術產業等三大應用主力，預估2026年電子書閱讀器可望雙位數成長，廣告看板出貨可望倍增至1.5萬台。

近年振曜電子廣告看板，振曜認為，目前電子廣告看板應用政府及大型企業為主，未來待電子看板與傳統LCD價差從目前的五、六倍降至兩至三倍的甜蜜點，可望驅動市場快速成長。

譜瑞2025年EPS 34.51元 攀三年高點

高速介面IC廠譜瑞-KY（4966）昨（4）日公告去年第4季稅後純益5.45億元，季減33.21%，年減21%，下探近十季低點，每股純益6.88元。即便上季財報失色，譜瑞2025年仍賺逾三個股本，稅後純益27.27億元，年增5.21%，每股純益34.51元，來到近三年高點。

順達2026年營收拚增雙位數

電池模組廠順達（3211）昨（4）日舉行法說會，總經理張崇興指出，AI資料中心持續推動BBU需求，預估今年整體營收將年增雙位數百分比，尤其非IT業績將大幅成長，營收占比將逾五成，進而帶動順達整體毛利率、營益率上揚。

優群2025年EPS 12.69元

連接器廠優群（3217）昨（4）日公布去年第4季稅後純益2.9億元，季減23.4%，年增5%，每股純益3.22元。去年稅後純益11.43億元，再創新高，年增12.8%，每股純益12.69元。

瑞耘2025年EPS 7.31元 獲利創高

瑞耘（6532）昨（4）日公布去年第4季歸屬母公司業主淨利1.89億元，創新高，較前一季大增125%，年增285%，每股純益5.06元。去年歸屬母公司業主淨利2.73億元，改寫新猷，年增81.46%，每股純益7.31元。

波若威1月EPS 0.3元

光通訊廠波若威（3163）遭列注意股票，昨（4）日應主管機關要求，公告自結元月稅前盈餘2,800萬元，年增367％；歸屬母公司稅後淨利2,400萬元，年增243％，每股純益0.3元。

大綜2025年EPS 8.43元 昇達科7.83元

系統整合商大綜（3147）昨（4）日公告去年財報，全年合併營收81.77億元、年成長64.4％，平均毛利率12.6％、年減約3個百分點，歸屬母公司稅後淨利3.68億元，年減20.9％，每股純益約8.43元。

