聽新聞
0:00 / 0:00
振曜2025年每股賺6.46元
振曜（6143）昨（4）日董事會通過2025年每股純益6.46元，其中，毛利率為2009年以來新高。法人預期，振曜2026年受惠電子閱讀器、廣告看板、子公司（沛亨、台生材）三大支柱，推升營收、獲利再創新高。
振曜昨天董事會同時通過每股擬配發6元現金股利，盈餘分配率92.66%，振曜昨天股價收100.5元，殖利率近6%。
受惠彩色電子書大賣，振曜2025年第4季營收25.73億元，季增11.87%，連兩季創新高，毛利率22.77%；歸屬母公司業主淨利2.36億元，季增30.4%；每股純益2.74元。2025年振曜營收85.23億元，年增15%，連兩年創新高；毛利率22.25%，優於2024年22.1%，是2009年以來新高；營業利益10.13億元，年增35.4%；歸屬母公司業主淨利5.56億元，年減11.7%，每股純益6.46元。
振曜日前公布1月營收7.75億元，月減3.86%，年增64.9%，為同期新高。受惠彩色電子書大賣，振曜營收連兩年創新高，2026年振曜可望受惠電子閱讀器、廣告看板、子公司（沛亨、台生材）三大支柱同步成長，推升營收、獲利再創新高。
振曜看好，電子書閱讀器大客戶搶下全球市場市占第一，二線品牌客戶及歐美亞洲等獨立書店也開始出貨並擴大合作強度，電子書從小眾市場已經走向普及化；廣告看板搶進智慧交通、零售及藝術產業等三大應用主力，預估2026年電子書閱讀器可望雙位數成長，廣告看板出貨可望倍增至1.5萬台。
近年振曜電子廣告看板，振曜認為，目前電子廣告看板應用政府及大型企業為主，未來待電子看板與傳統LCD價差從目前的五、六倍降至兩至三倍的甜蜜點，可望驅動市場快速成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。