振曜2025年每股賺6.46元

振曜（6143）昨（4）日董事會通過2025年每股純益6.46元，其中，毛利率為2009年以來新高。法人預期，振曜2026年受惠電子閱讀器、廣告看板、子公司（沛亨、台生材）三大支柱，推升營收、獲利再創新高。

振曜昨天董事會同時通過每股擬配發6元現金股利，盈餘分配率92.66%，振曜昨天股價收100.5元，殖利率近6%。

受惠彩色電子書大賣，振曜2025年第4季營收25.73億元，季增11.87%，連兩季創新高，毛利率22.77%；歸屬母公司業主淨利2.36億元，季增30.4%；每股純益2.74元。2025年振曜營收85.23億元，年增15%，連兩年創新高；毛利率22.25%，優於2024年22.1%，是2009年以來新高；營業利益10.13億元，年增35.4%；歸屬母公司業主淨利5.56億元，年減11.7%，每股純益6.46元。

振曜日前公布1月營收7.75億元，月減3.86%，年增64.9%，為同期新高。受惠彩色電子書大賣，振曜營收連兩年創新高，2026年振曜可望受惠電子閱讀器、廣告看板、子公司（沛亨、台生材）三大支柱同步成長，推升營收、獲利再創新高。

振曜看好，電子書閱讀器大客戶搶下全球市場市占第一，二線品牌客戶及歐美亞洲等獨立書店也開始出貨並擴大合作強度，電子書從小眾市場已經走向普及化；廣告看板搶進智慧交通、零售及藝術產業等三大應用主力，預估2026年電子書閱讀器可望雙位數成長，廣告看板出貨可望倍增至1.5萬台。

近年振曜電子廣告看板，振曜認為，目前電子廣告看板應用政府及大型企業為主，未來待電子看板與傳統LCD價差從目前的五、六倍降至兩至三倍的甜蜜點，可望驅動市場快速成長。