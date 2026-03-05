聽新聞
瑞耘2025年EPS 7.31元 獲利創高
瑞耘（6532）昨（4）日公布去年第4季歸屬母公司業主淨利1.89億元，創新高，較前一季大增125%，年增285%，每股純益5.06元。去年歸屬母公司業主淨利2.73億元，改寫新猷，年增81.46%，每股純益7.31元。
瑞耘並公告，董事會決議去年度盈餘每股擬配發3元現金股利，全數由盈餘分配，總發放金額約1.12億元。以昨日收盤價54.1元計算，殖利率約5.54%。
瑞耘去年第4季毛利率39.58%，季增3.02個百分點，年增0.16個百分點；營業利益2,198萬元，季減35.1%，年減59%。去年毛利率36.62%，年增0.7個百分點。
瑞耘去年營收、營業利益較前年小幅下滑，但受惠營業外收入挹注，稅前盈餘3.43億元，年增84.72%，帶動獲利大幅躍升。
展望未來，隨AI需求噴發帶動先進製程與先進封裝熱潮，瑞耘持續擴充產能。除了國內新廠在表面處理與精密清洗等特殊製程擴產效益持續顯現之外，針對美系客戶需求規劃的馬來西亞廠兩期投資案，預計本季完成現場稽核，並進入認證階段。
