瑞耘2025年EPS 7.31元 獲利創高

電池模組廠順達（3211）昨（4）日舉行法說會，總經理張崇興指出，AI資料中心持續推動BBU需求，預估今年整體營收將年增雙位數百分比，尤其非IT業績將大幅成長，營收占比將逾五成，進而帶動順達整體毛利率、營益率上揚。

2026-03-05 02:39