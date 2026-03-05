優群2025年EPS 12.69元

連接器廠優群（3217）昨（4）日公布去年第4季稅後純益2.9億元，季減23.4%，年增5%，每股純益3.22元。去年稅後純益11.43億元，再創新高，年增12.8%，每股純益12.69元。

隨著iPhone 17e上市，推升沖壓件出貨持續成長，加上DDR5轉換率不斷提升，以及AI伺服器推升壓縮附加記憶體模組（CAMM）連接器出貨，法人看好，優群今年業績有望續戰新高。

法人分析，優群為搶搭輝達AI伺服器快速成長列車，積極切入新應用，AI伺服器廠正在積極推廣，把壓縮附加記憶體模組（CAMM）連接器，導入輝達的AI伺服器，主要是AI伺服器一直在追求高頻、高速的新趨勢，一旦成為標準化產品之後，優群憑藉著在CAMM的強大基礎，有利拔得頭籌。

此外，蘋果平價新機iPhone 17e問世，可望挹注優群本季傳統淡季業績。優群並已新切入筆電領域沖壓件，由於應用在筆電產品的單價是手機兩倍，加上美系客戶本季剛推出新款筆電，同步助攻營運。