優群財報／2025年全年EPS 12.69元、再創新高 今年續戰新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接器廠優群（3217）4日公布2025年稅後純益11.43億元，再創歷史新高，年增12.8%；2025年每股稅後純益（EPS）為12.69元，2024年EPS為11.25元，隨著iPhone 17e上市，推升沖壓件出貨持續成長，加上DDR5轉換率不斷提升，以及AI伺服器推廣壓縮附加記憶體模組（CAMM），今年業績續戰新高。

優群2025年第4季稅後純益2.9億元，季減23.4%，年增5%；2025年第4季EPS為3.22元，2025年第3季EPS為4.21元，2024年第4季EPS為3.07元。

為了搶搭輝達（NVIDIA）AI伺服器快速成長列車，優群積極切入新應用，AI伺服器廠正在積極推廣，把壓縮附加記憶體模組(CAMM)連接器，導入輝達的AI伺服器，主要是AI伺服器一直在追求高頻、高速的新趨勢，一旦成為標準化產品之後，優群憑藉著在CAMM的強大基礎，有利於拔得頭籌。

至於美系手機客戶方面，近期推出iPhone 17e，可望挹注第1季淡季業績，同時，優群已經新切入筆電領域的沖壓件，由於應用在筆電產品的單價是手機兩倍，加上美系客戶第1季剛推出新款筆電，因此，今年營運仍然可期。

優群劉興義之前說，美系筆電客戶採用沖壓件是屬於全新規格，製作難度更高，好處是報價可以提升，而且較高的技術門檻，還能有效阻擋新的競爭者進入。至於美系手機客戶今年可能推出摺疊機？劉興義認為，新款手機，應該可以進一步增加沖壓件的出貨總量。

針對DDR轉換問題，劉興義說，現在第四代雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體（DDR4）確實有缺貨問題，這加速了市場向第五代產品（DDR5）的轉換速度，預計2025年下半年的轉換率，將從上半年的六成繼續往八成邁進，對搶先布局先進產品領域的優群而言，是個好現象。

相關新聞

台股暴跌 環球晶股價仍逆勢走揚

台股今日大跌，不過半導體矽晶圓廠環球晶（6488）早盤股價呈現逆勢走揚局面。環球晶於3日公告，去年獲利年減逾二成，每股純益為15.29元，並擬配發去年下半年每股5.7元現金股利，合計去年度配發每股7.7元現金股利。

弘塑去年財報股利皆佳 早盤股價逆勢走揚

台股今日大跌，但半導體設備廠弘塑（3131）公告去年財報表現與股利發放皆佳，帶動其早盤股價逆勢小漲。弘塑於3日公告去年每股純益達45.48元，營收與獲利雙創歷史新高，且首次年度賺進逾四個股本。該公司也擬配發去年度每股現金股利46.22494054元，盈餘配發率達101.6％。

雙鴻去年EPS 28.26元

散熱模組廠雙鴻昨（3）日晚間公告財報，受惠AI伺服器水冷需求大爆發，去年每股純益大賺28.26元，創公司掛牌以來新高，業績表現亮眼。

弘塑去年EPS 45.48元 創新高

半導體設備廠弘塑（3131）昨（3）日公告2025年每股純益45.48元，營收與獲利雙創歷史新高，首次年度賺進逾四個股本。該公司擬配發去年度每股現金股利46.22494054元，盈餘配發率達101.6%。並公告集團執行長、副董張鴻泰同時兼任總經理。

環宇去年EPS 0.15元 終結連五虧

三五族半導體廠環宇-KY（4991）預計今（4）日召開法說會，昨日率先公告簡式財報，2025年每股純益0.15元，轉虧為盈，終結連五年虧損。

精測2月業績 改寫同期新高

半導體測試介面廠精測（6510）昨（3）日公布2月合併營收4.16億元，月減8.4%、年增8.5%，改寫同期新高。今年前二月合併營收8.7億元，年增13.9%。公司指出，高效能運算（HPC）相關高速測試載板訂單需求強勁，預期今年營收逐季成長。

