優群財報／2025年全年EPS 12.69元、再創新高 今年續戰新高

連接器廠優群（3217）4日公布2025年稅後純益11.43億元，再創歷史新高，年增12.8%；2025年每股稅後純益（EPS）為12.69元，2024年EPS為11.25元，隨著iPhone 17e上市，推升沖壓件出貨持續成長，加上DDR5轉換率不斷提升，以及AI伺服器推廣壓縮附加記憶體模組（CAMM），今年業績續戰新高。

優群2025年第4季稅後純益2.9億元，季減23.4%，年增5%；2025年第4季EPS為3.22元，2025年第3季EPS為4.21元，2024年第4季EPS為3.07元。

為了搶搭輝達（NVIDIA）AI伺服器快速成長列車，優群積極切入新應用，AI伺服器廠正在積極推廣，把壓縮附加記憶體模組(CAMM)連接器，導入輝達的AI伺服器，主要是AI伺服器一直在追求高頻、高速的新趨勢，一旦成為標準化產品之後，優群憑藉著在CAMM的強大基礎，有利於拔得頭籌。

至於美系手機客戶方面，近期推出iPhone 17e，可望挹注第1季淡季業績，同時，優群已經新切入筆電領域的沖壓件，由於應用在筆電產品的單價是手機兩倍，加上美系客戶第1季剛推出新款筆電，因此，今年營運仍然可期。

優群劉興義之前說，美系筆電客戶採用沖壓件是屬於全新規格，製作難度更高，好處是報價可以提升，而且較高的技術門檻，還能有效阻擋新的競爭者進入。至於美系手機客戶今年可能推出摺疊機？劉興義認為，新款手機，應該可以進一步增加沖壓件的出貨總量。

針對DDR轉換問題，劉興義說，現在第四代雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體（DDR4）確實有缺貨問題，這加速了市場向第五代產品（DDR5）的轉換速度，預計2025年下半年的轉換率，將從上半年的六成繼續往八成邁進，對搶先布局先進產品領域的優群而言，是個好現象。