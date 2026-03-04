快訊

瑞耘財報／去年全年EPS 7.31元 獲利創新高 擬配息3元、殖利率5.5%

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

半導體設備耗材大廠瑞耘（6532）4日公布2025年財報，獲利表現亮眼，單季與全年獲利雙雙改寫歷史新高。去年全年歸屬母公司業主淨利2.73億元，年增81.46%，每股純益7.31元。董事會同步決議擬配發3元現金股利，以4日收盤價54.1元計算，現金殖利率約5.54%。

瑞耘去年第4季展現強勁獲利動能，單季歸屬母公司業主淨利1.89億元，較第3季大幅增加125%，較前年同期成長約285%，單季EPS衝上5.06元。儘管去年全年營收6.74億元、營業利益1.43億元因產業調整較前年小幅下滑，但受惠於營業外收入挹注，帶動稅前淨利達3.43億元，年增84.72%，推升全年獲利攀上頂峰。

在營運指標方面，瑞耘去年第4季單季毛利率達39.58%，較前一季增加3.02個百分點，較前年同期增加0.16個百分點。累計去年全年毛利率為36.62%，較前年增加0.7個百分點，顯示公司在產品結構優化與成本控管下，毛利表現持穩向上。

展望今年營運，隨AI需求噴發，全球半導體大廠在先進製程與先進封裝（CoWoS）投資熱潮不減。瑞耘國內新廠產能效益已持續顯現，而備受市場關注的馬來西亞廠兩期投資案，預計將於本季完成客戶現地稽核並進入認證階段。

法人看好，在台積電（2330）CoWoS產能供不應求、大客戶訂單湧入趨勢下，瑞耘新產能開出後，今年本業成長動能有望進一步轉強。

母公司 先進製程 現金股利

