大綜財報／去年全年 EPS 8.43元、淨賺3.7億元 派發股利6.5元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

大綜（3147）於4日公告去年財報，2025年合併營收達81.7億元、年增64.3%，稅後純益3.7億元、年減21%，每股盈餘（EPS）為8.43元，較前年同期的11.94元衰退不少。配息的部分，公司決議派發現金股利6.5元。公司在10月一次性出貨大型專案後，11、12月營收並沒有太亮眼的表現，較前年衰退則是因為業外處分利益所導致。

大綜先前曾表示，AI 產業已經從過往只有幾個龍頭大企業大量採購 AI 主機，發展到現在越來越多的企業和醫院紛紛導入 AI 應用，而不僅僅是單純的算力。因此，AI 整個產業的應用已經開始落地，這些落地的應用除了有些是上雲端，更多是實際上建置在地端，大綜未來會與更多的 ISV 軟體公司合作，增加 AI 應用。

