全家財報／去年全年EPS 7.6元、配息6.5元 福比二廠提升五成烘焙產能

全家（5903）4日公布2025年財報，去年營收達1,100.4億元，年增4.7%，稅後純益達16.9億元，年減55.5％，每股純益（EPS）達7.6元。另外，董事會同時通過擬配發現金股利6.5元，配息率為85.5%，若以4日股價195元概算，現金殖利率為3.3%。

全家表示，去年獲利衰退主因為2024年認列中國大陸投資架構重整一次性稅前利得而墊高基期，扣除前述影響後獲利表現仍為成長。

此外，營收成長主要受惠於便利商店本業穩健，去年持續展店、總店數達4,470店，並以差異化鮮食、實虛渠道並進、家戶商機布局、會員經濟深耕等，帶動既存店業績成長，加上轉投資事業晉欣食品及上櫃子公司—全家國際餐飲皆表現亮眼，貢獻集團整體營收成長再創新高。

全家深耕產品差異化，去年以「分眾健康」、「聯名經濟」、「明星品類精進創新」三大策略開發商品。分眾健康部分，因應客群各異需求擬定「營養管理」、「低碳飲食」、「微健康」三大產品開發軸線，聚焦營養管理支援的健康志向餐盒系列，除既有運動應援、纖食應援，再添對應熟齡族群之「補充應援」；低碳飲食則以蔬食品牌「植覺生活」為中心，發展多溫層多元產品及專屬貨架；「微健康」則開發無咖啡因草本穀物水、低負擔新零食「超纖日記」等自有特色與獨家商品。「聯名經濟」攜手金門酒廠、米其林名店、IP肖像開發多款鮮食；「明星品類精進創新」部分，定番品牌金飯糰、義大利麵「uno pasta」、甜點「minimore」、杯裝雙金—黑金「Let's Café」、茶金「Let's Tea」持續變革推新，相關品類穩定成長。

同時，位於新竹湖口的福比麵包二廠已於去年12月正式稼動，產線四條包含兩條土司線、一條麵包線、新增設一條蛋糕產線，將可望增加五成產能助攻烘培動能。

瞄準小家戶消費需求，全家運用虛實整合策略，持續布局旗下四大數位渠道「全家行動購、團購line群組、節慶預購、隨買跨店取」，提供多元化的家戶生鮮食材、居家調理商品以及彈性化的履約方式，實體店舖則聚焦四大產品線-「鮮蛋、鮮奶、土司及衛生紙」，以多樣化、多品牌、多品項滿足小家戶的剛性採購需求。

全家會員人數突破1,950萬人，為持續定著會員黏著度，Fa點運用「APP遊戲體驗、多元兌點商組、跨界點數交換」三大運用場景有效提升Fa點累兌成長超過三成，一舉帶動全年Fa點流通量超過1,600億點。

展望今年，全家持續朝「以顧客為核心，成為無所不在的「跨產業便利生活服務平台」核心目標邁進，將持續展店、深化虛實渠道整合、強化鮮食商品競爭力、對應健康分眾與小家戶需求、深耕會員點數電商經濟，整體營運狀況前景可期。