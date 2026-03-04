順達法說會／看好今年營收雙位數成長 配發現金股息11.5元

電池模組廠順達（3211）4日舉行法說會，展望今年營運，順達總經理張崇興指出，AI資料中心持續推動BBU需求，預估今年整體營收將有雙位數成長，尤其非IT業務業績將大幅成長，將占整體營收比重超過五成，進而帶動順達整體毛利率、營益率上揚。

順達2025年營收132.18億元，年減4.9%，稅後純益13.82億元，年減48.24%，每股純益為9.05元。順達去年獲利衰退，主要是2024年有合建分售住宅用地的一次性業外利益認列，金額高達約19.5億元，墊高比較基期。

此外，順達董事會通過擬超額配發現金股息11.5元，股息配發率達127%，以4日收盤股價292元計算，現金殖利率約為3.93%。

展望2026年，張崇興表示，預估2026年整體營收將較2025年有兩位數成長。其中，順達的非IT產品營收占比從2024年的15%至20%，2025年提升到30%至40%，順達看好2026年將超過整體營收之50%，進而提升公司整體營業毛利率及營業淨利率。

針對非IT業務產品，張崇興指出，AI資料中心的建設將持續推動備援電池模組需求，預估順達BBU業務今年營收將超過50億元，BBU仍是推動非IT業務成長主要關鍵。

因應伺服器BBU需求強勁，順達台灣廠及泰國廠持續擴充產能，今年預計投入資本支出5~8億元，2026年非IT產能將比2025年多出2倍，提前布局以滿足客戶需求成長。

至於IT產品，張崇興預估，電池模組單價會隨著電芯漲價而提高，然而筆記型電腦漲價及記憶體嚴重短缺影響，市場銷量可能下降。