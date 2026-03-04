快訊

經典賽／山本由伸扛首戰對決中華隊 「以最佳狀態站上投手丘」

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

聽新聞
0:00 / 0:00

順達法說會／看好今年營收雙位數成長 配發現金股息11.5元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組廠順達（3211）4日舉行法說會，展望今年營運，順達總經理張崇興指出，AI資料中心持續推動BBU需求，預估今年整體營收將有雙位數成長，尤其非IT業務業績將大幅成長，將占整體營收比重超過五成，進而帶動順達整體毛利率、營益率上揚。

順達2025年營收132.18億元，年減4.9%，稅後純益13.82億元，年減48.24%，每股純益為9.05元。順達去年獲利衰退，主要是2024年有合建分售住宅用地的一次性業外利益認列，金額高達約19.5億元，墊高比較基期。

此外，順達董事會通過擬超額配發現金股息11.5元，股息配發率達127%，以4日收盤股價292元計算，現金殖利率約為3.93%。

展望2026年，張崇興表示，預估2026年整體營收將較2025年有兩位數成長。其中，順達的非IT產品營收占比從2024年的15%至20%，2025年提升到30%至40%，順達看好2026年將超過整體營收之50%，進而提升公司整體營業毛利率及營業淨利率。

針對非IT業務產品，張崇興指出，AI資料中心的建設將持續推動備援電池模組需求，預估順達BBU業務今年營收將超過50億元，BBU仍是推動非IT業務成長主要關鍵。

因應伺服器BBU需求強勁，順達台灣廠及泰國廠持續擴充產能，今年預計投入資本支出5~8億元，2026年非IT產能將比2025年多出2倍，提前布局以滿足客戶需求成長。

至於IT產品，張崇興預估，電池模組單價會隨著電芯漲價而提高，然而筆記型電腦漲價及記憶體嚴重短缺影響，市場銷量可能下降。

營收 筆記型電腦 央行

延伸閱讀

台灣虎航財報／2025年全年 EPS 5.37元 配發現金股利2.42元

群電財報／2025年全年 EPS 5.2元 擬配發3.7元股息、配發率逾七成

義隆營運淡季不淡 預期本季將有兩位數成長

順德財報／去年 EPS 1.66元 擬配發1.1元股息 啟動均熱片營收貢獻元年

相關新聞

台股暴跌 環球晶股價仍逆勢走揚

台股今日大跌，不過半導體矽晶圓廠環球晶（6488）早盤股價呈現逆勢走揚局面。環球晶於3日公告，去年獲利年減逾二成，每股純益為15.29元，並擬配發去年下半年每股5.7元現金股利，合計去年度配發每股7.7元現金股利。

弘塑去年財報股利皆佳 早盤股價逆勢走揚

台股今日大跌，但半導體設備廠弘塑（3131）公告去年財報表現與股利發放皆佳，帶動其早盤股價逆勢小漲。弘塑於3日公告去年每股純益達45.48元，營收與獲利雙創歷史新高，且首次年度賺進逾四個股本。該公司也擬配發去年度每股現金股利46.22494054元，盈餘配發率達101.6％。

雙鴻去年EPS 28.26元

散熱模組廠雙鴻昨（3）日晚間公告財報，受惠AI伺服器水冷需求大爆發，去年每股純益大賺28.26元，創公司掛牌以來新高，業績表現亮眼。

弘塑去年EPS 45.48元 創新高

半導體設備廠弘塑（3131）昨（3）日公告2025年每股純益45.48元，營收與獲利雙創歷史新高，首次年度賺進逾四個股本。該公司擬配發去年度每股現金股利46.22494054元，盈餘配發率達101.6%。並公告集團執行長、副董張鴻泰同時兼任總經理。

環宇去年EPS 0.15元 終結連五虧

三五族半導體廠環宇-KY（4991）預計今（4）日召開法說會，昨日率先公告簡式財報，2025年每股純益0.15元，轉虧為盈，終結連五年虧損。

精測2月業績 改寫同期新高

半導體測試介面廠精測（6510）昨（3）日公布2月合併營收4.16億元，月減8.4%、年增8.5%，改寫同期新高。今年前二月合併營收8.7億元，年增13.9%。公司指出，高效能運算（HPC）相關高速測試載板訂單需求強勁，預期今年營收逐季成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。