天品財報／去年全年EPS 0.31元 AI伺服器清洗動能熱轉、產能供不應求

天品（6199）4日發布財報，2025年稅後純益1,886.9萬元，年減49.25％，每股稅後純益（EPS）0.31元。天品表示，去年第4季受惠AI伺服器液冷清洗業務，產能稼動率攀上高水位，營運顯著成長，惟因認列業外未實現投資跌價損失，因此去年全年獲利衰退。

天品表示，自去年下半年起，單月營收屢創新高，產能利用率維持高檔，加上製程效率優化與接單結構調整效益顯現，去年營業利益率達18.00％，不僅凸顯集團營運轉型的成效展開，亦可見集團成功切入全球AI供應鏈中不可或缺的關鍵製程環節。

天品表示，自旗下奈科潔淨科技切入AI伺服器水冷散熱系統、先進封裝與高效能運算（HPC）關鍵零組件清洗服務以來，訂單需求呈現連續數月放量態勢。

根據集邦科技最新研究顯示，全球雲端服務供應商（CSP）持續加碼AI伺服器及相關基礎建設投資，預估2026年八大主要CSP資本支出將突破7,100億美元、年增約六成，同時相關業者也加速導入ASIC相關基礎設施，可見在AI資料中心規模快速擴張與伺服器世代升級趨勢下，單機功耗與系統複雜度持續攀升，對液冷模組、冷板、管件及相關零組件的潔淨標準更加嚴格，清洗頻率與批量需求亦同步放大，無疑為天品帶來龐大的市場接單空間。

天品示，相較傳統專案型接單模式，AI液冷清洗具備高技術門檻、高品質控管要求與高度客戶黏著度，在高功耗、高密度架構下，任何微粒污染均可能影響散熱效率與系統穩定度，清洗程序成為出貨流程中無法取代的關鍵步驟，再加上天品清洗後之產品為目前市場第三方認證機構合格通過件數最高、幾乎是認證單位推薦廠商，皆進一步強化天品在供應鏈中的戰略地位。

展望2026年，天品表示，對於整體營運向上成長深具信心。隨著客戶擴產與新機種陸續導入，目前AI伺服器液冷清洗業務訂單能見度已至今年第3季，推動產能利用率維持高檔水準，客戶也積極洽談新技術產品清洗業務的後續合作。

集團同步已規劃新增產線、優化製程效率等重要策略執行，以掌握全球AI基礎建設持續擴張所帶來的清洗需求成長契機，隨著產能逐步開出與規模效益持續放大，AI清洗業務占比可望進一步提升，並朝向營收規模放大與獲利品質同步提升的目標穩步邁進，為2026年整體營運再創成長新高奠定堅實基礎。