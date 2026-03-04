快訊

振曜財報／2025年全年EPS 6.46元 大方發6元現金股利、殖利率逼近6%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

振曜（6143）董事會通過2025年每股純益6.46元，毛利率創2009年以來新高，每股配發6元現金股利，盈餘分配率高達92.66%。

4日台股大跌超過千點，振曜也下跌6元，跌幅達5.63%，收100.5元，現金殖利率高達5.97%。

振曜2025年第4季營收25.73億元，季增11.87%，毛利率22.77%，略低於第3季的23%；歸屬母公司業主淨利2.36億元，季增30.4%；每股純益2.74元。

2025年振曜營收85.23億元，年增15%，連兩年創下歷史新高；營業毛利18.96億元，年增21.54%；毛利率22.25%，優於2024年的22.1%，創2009年以來新高；營業利益10.13億元，年增35.4%；歸屬母公司業主淨利5.56億元，年減11.7%，每股純益6.46元。

受惠彩色電子書大賣，振曜營收連兩年創新高，2026年振曜可望受惠電子閱讀器、廣告看板、子公司（沛亨（6291）、台生材（6649））三大支柱同步成長，推升營收、獲利再創新高。

每股純益 營收 母公司

相關新聞

台股暴跌 環球晶股價仍逆勢走揚

台股今日大跌，不過半導體矽晶圓廠環球晶（6488）早盤股價呈現逆勢走揚局面。環球晶於3日公告，去年獲利年減逾二成，每股純益為15.29元，並擬配發去年下半年每股5.7元現金股利，合計去年度配發每股7.7元現金股利。

弘塑去年財報股利皆佳 早盤股價逆勢走揚

台股今日大跌，但半導體設備廠弘塑（3131）公告去年財報表現與股利發放皆佳，帶動其早盤股價逆勢小漲。弘塑於3日公告去年每股純益達45.48元，營收與獲利雙創歷史新高，且首次年度賺進逾四個股本。該公司也擬配發去年度每股現金股利46.22494054元，盈餘配發率達101.6％。

雙鴻去年EPS 28.26元

散熱模組廠雙鴻昨（3）日晚間公告財報，受惠AI伺服器水冷需求大爆發，去年每股純益大賺28.26元，創公司掛牌以來新高，業績表現亮眼。

弘塑去年EPS 45.48元 創新高

半導體設備廠弘塑（3131）昨（3）日公告2025年每股純益45.48元，營收與獲利雙創歷史新高，首次年度賺進逾四個股本。該公司擬配發去年度每股現金股利46.22494054元，盈餘配發率達101.6%。並公告集團執行長、副董張鴻泰同時兼任總經理。

環宇去年EPS 0.15元 終結連五虧

三五族半導體廠環宇-KY（4991）預計今（4）日召開法說會，昨日率先公告簡式財報，2025年每股純益0.15元，轉虧為盈，終結連五年虧損。

精測2月業績 改寫同期新高

半導體測試介面廠精測（6510）昨（3）日公布2月合併營收4.16億元，月減8.4%、年增8.5%，改寫同期新高。今年前二月合併營收8.7億元，年增13.9%。公司指出，高效能運算（HPC）相關高速測試載板訂單需求強勁，預期今年營收逐季成長。

