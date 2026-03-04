振曜財報／2025年全年EPS 6.46元 大方發6元現金股利、殖利率逼近6%

台股今日大跌，但半導體設備廠弘塑（3131）公告去年財報表現與股利發放皆佳，帶動其早盤股價逆勢小漲。弘塑於3日公告去年每股純益達45.48元，營收與獲利雙創歷史新高，且首次年度賺進逾四個股本。該公司也擬配發去年度每股現金股利46.22494054元，盈餘配發率達101.6％。

2026-03-04 10:32