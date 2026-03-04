聽新聞
振曜財報／2025年全年EPS 6.46元 大方發6元現金股利、殖利率逼近6%
振曜（6143）董事會通過2025年每股純益6.46元，毛利率創2009年以來新高，每股配發6元現金股利，盈餘分配率高達92.66%。
4日台股大跌超過千點，振曜也下跌6元，跌幅達5.63%，收100.5元，現金殖利率高達5.97%。
振曜2025年第4季營收25.73億元，季增11.87%，毛利率22.77%，略低於第3季的23%；歸屬母公司業主淨利2.36億元，季增30.4%；每股純益2.74元。
2025年振曜營收85.23億元，年增15%，連兩年創下歷史新高；營業毛利18.96億元，年增21.54%；毛利率22.25%，優於2024年的22.1%，創2009年以來新高；營業利益10.13億元，年增35.4%；歸屬母公司業主淨利5.56億元，年減11.7%，每股純益6.46元。
受惠彩色電子書大賣，振曜營收連兩年創新高，2026年振曜可望受惠電子閱讀器、廣告看板、子公司（沛亨（6291）、台生材（6649））三大支柱同步成長，推升營收、獲利再創新高。
