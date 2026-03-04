譜瑞財報／2025年全年 EPS 34.51元 通過下半年配息8.75元

高速傳輸IC業者譜瑞-KY（4966）董事會4日通過114年下半年現金股利每股8.75元、配發總額約6.83億元，展現對股東回饋的延續力道；公司2025年在高階顯示與高速傳輸應用推進下，全年營收與獲利仍維持年增，後續也將於6月17日召開股東會，屆時股利案與營運方向可望成為市場關注焦點。

財報方面，譜瑞-KY 2025年第4季營收38.88億元，季減11.2%、年減5.6%；在產品組合與費用影響下，毛利率42%，季減0.5個百分點、年減0.2個百分點，營益率13.7%，季減4.9個百分點、年減2.4個百分點。獲利端，歸屬母公司業主稅後純益5.44億元，季減33.3%、年減21%，每股純益6.88元。

拉長到全年，譜瑞-KY 2025年營收165.3億元、年增1.8%；全年毛利率42.6%、年持平，營益率16.4%、年增1.3個百分點。獲利表現同步走穩，歸屬母公司業主稅後純益27.3億元、年增5.2%，每股純益34.51元。

在股東回饋上，公司董事會決議以114年下半年為股利所屬期間（114/07/01至114/12/31），擬配發現金股利每股8.75元，配發現金股利總金額約6.83億元，後續將提報股東會承認。

展望後市，譜瑞-KY後續營運仍將受惠高速傳輸、顯示介面與新平台規格升級等趨勢，不過短期也須留意終端需求節奏與產品組合變化對毛利與費用率的影響。公司並訂於6月17日召開股東會，除股利案外，市場亦關注管理階層對今年景氣與產品布局的最新看法。