波若威自結1月獲利2,400萬元 EPS 0.3元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

波若威（3163）4日達公布注意交易資訊標準，公布2026年1月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利2,400萬元，較去年同期成長243%，每股純益0.3元。2025年第4季歸屬母公司業主淨利2.34億元，較前年同期成長60%，每股純益2.91元，也較前年同期大幅成長。

波若威近期受惠於AI集群規模不斷提升，光通訊應用越發廣泛，營收及獲利皆逐步成長，並且作為輝達（NVIDIA）旗下交換器設備商Mellanox的供應鏈，市場看好波若威在輝達更大規模的導入光通訊做為主要傳輸技術時，業績將會迎來大爆發。而波若威先前也於法說會上表示，公司CPO產品包含光纖套件及光纖配線盒產品群將在今年開始量產，並持續開發FAU、ELS等產品。

供應鏈 光纖 母公司

