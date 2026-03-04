晶呈科技自結元月稅後淨損300萬元 EPS -0.06元

晶呈科技（4768）3日公布元月自結稅後淨損300萬元，每股淨損（EPS）-0.06元。

晶呈科技元月營收1.64億元，年增228.67%、月減41.97%。公司表示，外銷客戶需求回升，帶動1月營收較前年同期大幅增加；不過，元月營收呈月減，則是因為先前外銷客戶產能急升，亟須建立安全庫存，因而產生集中出貨需求；以上需求目前已滿足，並轉為穩定出貨，外銷出貨動能略為放緩；此外，內銷市場營收略降，則因部分元月需求，提早於前月出貨所致。

晶呈科技去年前三季因特用氣體外銷出口停滯，加上黃光（雷射氣體）降價，去年前三季呈虧損。不過從第3季起，外銷記憶體蝕刻氣體出貨量大增，因日、韓記憶體大廠重啟拉貨，帶動特殊氣體訂單回籠，預估今年度整年度出貨量可達25,000支鋼瓶。

晶呈科技也於去年規劃在其頭份三廠，啟動C4F6氣體一級製造合成廠，預計於2026年第2季投產，年產值上看20-25億元。此外，旗下TGV玻璃載板技術，目前也已有12家客戶進入驗證階段，法人認為，該技術有望帶動業績成長。