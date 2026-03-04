快訊

晶呈科技自結元月稅後淨損300萬元 EPS -0.06元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

晶呈科技（4768）3日公布元月自結稅後淨損300萬元，每股淨損（EPS）-0.06元。

晶呈科技元月營收1.64億元，年增228.67%、月減41.97%。公司表示，外銷客戶需求回升，帶動1月營收較前年同期大幅增加；不過，元月營收呈月減，則是因為先前外銷客戶產能急升，亟須建立安全庫存，因而產生集中出貨需求；以上需求目前已滿足，並轉為穩定出貨，外銷出貨動能略為放緩；此外，內銷市場營收略降，則因部分元月需求，提早於前月出貨所致。

晶呈科技去年前三季因特用氣體外銷出口停滯，加上黃光（雷射氣體）降價，去年前三季呈虧損。不過從第3季起，外銷記憶體蝕刻氣體出貨量大增，因日、韓記憶體大廠重啟拉貨，帶動特殊氣體訂單回籠，預估今年度整年度出貨量可達25,000支鋼瓶。

晶呈科技也於去年規劃在其頭份三廠，啟動C4F6氣體一級製造合成廠，預計於2026年第2季投產，年產值上看20-25億元。此外，旗下TGV玻璃載板技術，目前也已有12家客戶進入驗證階段，法人認為，該技術有望帶動業績成長。

營收 客戶 晶呈科技

相關新聞

台股暴跌 環球晶股價仍逆勢走揚

台股今日大跌，不過半導體矽晶圓廠環球晶（6488）早盤股價呈現逆勢走揚局面。環球晶於3日公告，去年獲利年減逾二成，每股純益為15.29元，並擬配發去年下半年每股5.7元現金股利，合計去年度配發每股7.7元現金股利。

弘塑去年財報股利皆佳 早盤股價逆勢走揚

台股今日大跌，但半導體設備廠弘塑（3131）公告去年財報表現與股利發放皆佳，帶動其早盤股價逆勢小漲。弘塑於3日公告去年每股純益達45.48元，營收與獲利雙創歷史新高，且首次年度賺進逾四個股本。該公司也擬配發去年度每股現金股利46.22494054元，盈餘配發率達101.6％。

雙鴻去年EPS 28.26元

散熱模組廠雙鴻昨（3）日晚間公告財報，受惠AI伺服器水冷需求大爆發，去年每股純益大賺28.26元，創公司掛牌以來新高，業績表現亮眼。

弘塑去年EPS 45.48元 創新高

半導體設備廠弘塑（3131）昨（3）日公告2025年每股純益45.48元，營收與獲利雙創歷史新高，首次年度賺進逾四個股本。該公司擬配發去年度每股現金股利46.22494054元，盈餘配發率達101.6%。並公告集團執行長、副董張鴻泰同時兼任總經理。

環宇去年EPS 0.15元 終結連五虧

三五族半導體廠環宇-KY（4991）預計今（4）日召開法說會，昨日率先公告簡式財報，2025年每股純益0.15元，轉虧為盈，終結連五年虧損。

精測2月業績 改寫同期新高

半導體測試介面廠精測（6510）昨（3）日公布2月合併營收4.16億元，月減8.4%、年增8.5%，改寫同期新高。今年前二月合併營收8.7億元，年增13.9%。公司指出，高效能運算（HPC）相關高速測試載板訂單需求強勁，預期今年營收逐季成長。

