快訊

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

台股暴跌 環球晶股價仍逆勢走揚

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。照片/本報系資料庫
環球晶董事長徐秀蘭。照片/本報系資料庫

台股今日大跌，不過半導體矽晶圓廠環球晶（6488）早盤股價呈現逆勢走揚局面。環球晶於3日公告，去年獲利年減逾二成，每股純益為15.29元，並擬配發去年下半年每股5.7元現金股利，合計去年度配發每股7.7元現金股利。

環球晶董事會也決議，擬於不超過5,000萬股額度內，辦理現金增資發行普通股，及／或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。同時，該公司也決議，將在不超過100億元額度內，發行無擔保普通公司債。

環球晶去年合併營收為605.97億元，年減3.2％，歸屬母公司業主淨利為73.12億元，年減25.7％，每股純益為15.29元，去年第4季每股純益則為4.6元。

環球晶表示，去年匯率波動劇烈，該公司因於全球多地設有營運據點，外幣交易比重較高，新台幣升值對帳面營收與獲利表現帶來換算壓力；惟若以美元計價的全年合併營收表現，仍與去年持平。

隨著全球擴產陸續到位，相關折舊費用認列雖然於短期內對獲利表現有階段性影響，但公司資本支出高峰已過，營運重心由建廠投資轉向產能放量與出貨成長。在產能利用率持續提升，與各國政府補助逐步到位的助力下，擴產成果可望逐步轉化為實際營收貢獻。

產能利用率 台股 營收

延伸閱讀

弘塑去年財報股利皆佳 早盤股價逆勢走揚

義隆首季展望佳 股價盤中漲逾半根停板

弘塑去年EPS 45.48元 創新高

雷虎元月每股賺0.33元

相關新聞

台股暴跌 環球晶股價仍逆勢走揚

台股今日大跌，不過半導體矽晶圓廠環球晶（6488）早盤股價呈現逆勢走揚局面。環球晶於3日公告，去年獲利年減逾二成，每股純益為15.29元，並擬配發去年下半年每股5.7元現金股利，合計去年度配發每股7.7元現金股利。

弘塑去年財報股利皆佳 早盤股價逆勢走揚

台股今日大跌，但半導體設備廠弘塑（3131）公告去年財報表現與股利發放皆佳，帶動其早盤股價逆勢小漲。弘塑於3日公告去年每股純益達45.48元，營收與獲利雙創歷史新高，且首次年度賺進逾四個股本。該公司也擬配發去年度每股現金股利46.22494054元，盈餘配發率達101.6％。

雙鴻去年EPS 28.26元

散熱模組廠雙鴻昨（3）日晚間公告財報，受惠AI伺服器水冷需求大爆發，去年每股純益大賺28.26元，創公司掛牌以來新高，業績表現亮眼。

弘塑去年EPS 45.48元 創新高

半導體設備廠弘塑（3131）昨（3）日公告2025年每股純益45.48元，營收與獲利雙創歷史新高，首次年度賺進逾四個股本。該公司擬配發去年度每股現金股利46.22494054元，盈餘配發率達101.6%。並公告集團執行長、副董張鴻泰同時兼任總經理。

環宇去年EPS 0.15元 終結連五虧

三五族半導體廠環宇-KY（4991）預計今（4）日召開法說會，昨日率先公告簡式財報，2025年每股純益0.15元，轉虧為盈，終結連五年虧損。

精測2月業績 改寫同期新高

半導體測試介面廠精測（6510）昨（3）日公布2月合併營收4.16億元，月減8.4%、年增8.5%，改寫同期新高。今年前二月合併營收8.7億元，年增13.9%。公司指出，高效能運算（HPC）相關高速測試載板訂單需求強勁，預期今年營收逐季成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。