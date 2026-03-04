台股暴跌 環球晶股價仍逆勢走揚

台股今日大跌，不過半導體矽晶圓廠環球晶（6488）早盤股價呈現逆勢走揚局面。環球晶於3日公告，去年獲利年減逾二成，每股純益為15.29元，並擬配發去年下半年每股5.7元現金股利，合計去年度配發每股7.7元現金股利。

環球晶董事會也決議，擬於不超過5,000萬股額度內，辦理現金增資發行普通股，及／或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。同時，該公司也決議，將在不超過100億元額度內，發行無擔保普通公司債。

環球晶去年合併營收為605.97億元，年減3.2％，歸屬母公司業主淨利為73.12億元，年減25.7％，每股純益為15.29元，去年第4季每股純益則為4.6元。

環球晶表示，去年匯率波動劇烈，該公司因於全球多地設有營運據點，外幣交易比重較高，新台幣升值對帳面營收與獲利表現帶來換算壓力；惟若以美元計價的全年合併營收表現，仍與去年持平。

隨著全球擴產陸續到位，相關折舊費用認列雖然於短期內對獲利表現有階段性影響，但公司資本支出高峰已過，營運重心由建廠投資轉向產能放量與出貨成長。在產能利用率持續提升，與各國政府補助逐步到位的助力下，擴產成果可望逐步轉化為實際營收貢獻。