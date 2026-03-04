弘塑去年財報股利皆佳 早盤股價逆勢走揚

台股今日大跌，但半導體設備廠弘塑（3131）公告去年財報表現與股利發放皆佳，帶動其早盤股價逆勢小漲。弘塑於3日公告去年每股純益達45.48元，營收與獲利雙創歷史新高，且首次年度賺進逾四個股本。該公司也擬配發去年度每股現金股利46.22494054元，盈餘配發率達101.6％。

弘塑去年合併營收65.14億元，年增59.9％，歸屬母公司業主淨利13.27億元，年增57％，每股純益為45.48元。該公司去年第4季歸屬母公司業主淨利為5.62億元，季增幅度達84.9％，年增幅度更達1.23倍，每股純益為19.29元。

展望今年營運，弘塑日前表示，大客戶持續下急單，訂單量很多，今年上半年的產能利用率已逾九成，下半年訂單需求看起來也沒有下調的跡象，全年應會呈現滿載運轉，並估計今年機台出貨量應會比去年小幅增加，樂觀看待全年成長趨勢。法人則估計，弘塑今年業績年增幅至少上看二至三成。

由於弘塑先進封裝設備的產能供不應求，導致需尋求外包合作，在今年首季二期新廠產能加入後，其自有產能將增加一倍以上。為支撐快速攀升的訂單需求，弘塑日前已在新竹購地，規畫後續再度擴充相關設備產能。