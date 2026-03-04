快訊

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

雙鴻去年EPS 28.26元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱模組廠雙鴻（3324）昨（3）日晚間公告財報，受惠AI伺服器水冷需求大爆發，去年每股純益大賺28.26元，創公司掛牌以來新高，業績表現亮眼。

雙鴻去年度營收232.76億元，年增47.6%，稅後純益25.72億元，年增35.9%，每股純益28.26元，優於前年每股純益21.23元，連續二年大賺二個股本以上。

若以全年度各業務營收結構來看，雙鴻去年度伺服器比重約57%，PC約27%，顯示卡約14%，其他占2%。雙鴻預估，今年在泰國新產能持續挹注下，公司估全年伺服器將占整體營收比重來到72%，PC約18%，顯示卡約9%，其他占1%。

展望未來，雙鴻日前表示，今年首季雖然是產業淡季，但公司在伺服器水冷板出貨動能仍維持高檔不墜，預料本季營運將呈現「淡季不淡」，保守預估至少與去年第4季持平，並遠優於去年同期，全年營運走勢則是逐季向上。

據悉，目前雙鴻正全力聚焦GB300的水冷散熱零組件商機，旗下泰國廠的產能已陸續開出，整體訂單能見度約二個季度，今年泰國新廠將在上半年步入量產階段，屆時水冷散熱相關零組件的產能有望進一步擴大。

營收 每股純益 伺服器

弘塑去年EPS 45.48元 創新高

半導體設備廠弘塑（3131）昨（3）日公告2025年每股純益45.48元，營收與獲利雙創歷史新高，首次年度賺進逾四個股本。該公司擬配發去年度每股現金股利46.22494054元，盈餘配發率達101.6%。並公告集團執行長、副董張鴻泰同時兼任總經理。

環宇去年EPS 0.15元 終結連五虧

三五族半導體廠環宇-KY（4991）預計今（4）日召開法說會，昨日率先公告簡式財報，2025年每股純益0.15元，轉虧為盈，終結連五年虧損。

精測2月業績 改寫同期新高

半導體測試介面廠精測（6510）昨（3）日公布2月合併營收4.16億元，月減8.4%、年增8.5%，改寫同期新高。今年前二月合併營收8.7億元，年增13.9%。公司指出，高效能運算（HPC）相關高速測試載板訂單需求強勁，預期今年營收逐季成長。

世紀風電成長動能穩健

世紀風電（2072）預計3月下旬轉上市，世紀風電董事長賴文祥昨（3）日表示，目前在手訂單充足，隨離岸風電區塊開發第三階段第一期與第二期（3-1、3-2）風場陸續進入建置高峰，預期2026至2029年營運將逐年攀升，營收能見度明確，中期成長動能穩健。

華星光1月EPS 0.5元 拚績增雙位數

光通訊廠華星光（4979）昨（3）日公告1月自結財報資訊，單月合併營收4.12億元、年成長26.8％，稅前淨利8,800萬元、年增37.5％，歸屬母公司稅後淨利7,000萬元、年增9.4％，每股純益0.5元。法人看好，華星光今年第1季業績將有望至少年增一成以上。

