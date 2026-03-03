公勝保經2025年營收創新高 預計3月下旬轉上櫃

公勝保經董事長蔡聖威今天表示，2019年登錄興櫃後，積極準備上櫃，2025年公勝保經營收達新台幣47億元，創下歷史新高，如今將邁入下一階段，預計今年3月下旬轉上櫃完成，有望成為第2家上櫃的保經業者。

台灣保險經紀人公司公勝保經今天舉行媒體交流。作為第二代接班的公勝保經董事長蔡聖威表示，公勝保經成立於1993年，由父母白手起家，一開始僅有200萬資本額、28坪的辦公室，如今一步步走來，2025年公勝保經營收達47億元，創造每股盈餘（EPS）7.86元的成績。

蔡聖威指出，壽險業今年接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17），也更重視高合約服務邊際（CSM）商品，公勝保經也對前景相對樂觀，1月營收較去年成長36%，觀察2月、3月持續延續動能，大額保單、高壽險倍數保單也是公勝保經目前的主流業務。

回顧接班歷程，蔡聖威表示，2009年回公司幫忙後，逐漸在經營中找到責任感，公勝保經在2019年登錄興櫃，擔任總經理任內也推動3大業務方針，包括業務專業化、客群高端化與團隊精英化，業務員也不再走人海戰術，期許公勝保經走入下個階段，預計3月下旬轉上櫃完成，為股東創造價值。

經營管理部分，蔡聖威表示，公勝保經可說是覆蓋率最廣的保經公司，合作公司包括17家壽險與16家產險，合計33家，目前全台灣設有29個營業據點，登錄業務員人數逾5000人，公勝保經百萬圓桌（MDRT）菁英業務員達614人，蟬聯保經業第1名。

保經公司屬輕資本公司，外界關注此時選擇興櫃轉上櫃原因，蔡聖威透露，中間也經過跟家人溝通歷程，公勝保經走向上櫃有3原因，一是希望建立完整內控制度，讓公司永續經營，二是希望提升品牌形象，吸引更多經營管理人才，三是上櫃後盼有更多資源可留才，像是認股選擇權等，未來也不排除併購機會等。