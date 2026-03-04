世紀風電成長動能穩健

世紀風電（2072）預計3月下旬轉上市，世紀風電董事長賴文祥昨（3）日表示，目前在手訂單充足，隨離岸風電區塊開發第三階段第一期與第二期（3-1、3-2）風場陸續進入建置高峰，預期2026至2029年營運將逐年攀升，營收能見度明確，中期成長動能穩健。

世紀風電近年營運成果展現成效，2023、2024及2025年每股稅後純益（EPS）分別為6.67元、10.62元及11.94元，去年毛利率攀升到29%，且在風機大型化、平均銷售單價推升下，今年毛利率可望成長。法人估，毛利率可望突破30％。

世紀風電手握台灣離岸風電3-1、3-2水下基礎、基樁等訂單，合計訂單量達千億元以上，法人指出， 今年起進入第三階段水下基礎主要建置期，世紀風電獲利將進入高速成長期。

世紀風電表示，目前離岸風電區塊開發3-1及3-2期國產化政策維持不變，公司可望成為最大受惠廠商，整體風場建置期預計延續至2029年。能源署近期已逐步明朗化3-3期開發進度，規劃釋出約3.6GW風場容量，預計2026年完成選商。