環球晶去年EPS 15.29元

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）於昨（3）日公告，2025年獲利年減逾二成，每股純益15.29元，並擬配發去年下半年每股5.7元現金股利，合計去年度配發每股7.7元現金股利。

環球晶董事會也決議，擬於不超過5,000萬股額度內，辦理現金增資發行普通股，及／或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。同時，該公司也決議，將在不超過100億元額度內，發行無擔保普通公司債。

環球晶去年合併營收為605.97億元，年減3.2％，歸屬母公司業主淨利為73.12億元，年減25.7％，每股純益為15.29元。

環球晶表示，去年匯率波動劇烈，該公司因於全球多地設有營運據點，外幣交易比重較高，新台幣升值對帳面營收與獲利表現帶來換算壓力；若以美元計價，全年合併營收表現仍與去年持平。隨著全球擴產陸續到位，相關折舊費用認列短期內對獲利表現有階段性影響，但資本支出高峰已過，營運重心由建廠投資轉向產能放量與出貨成長。產能利用率持續提升，擴產可望逐步轉化為實際營收貢獻。