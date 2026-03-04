櫃買中心強化企業治理

櫃買中心近日已將「2024年度上市上櫃股東會年報及財務報告審閱報告」公布於櫃買中心網站，審閱結果顯示針對董事會職能、酬金政策發放情形、推動永續發展執行情形、氣候相關資訊、檢舉制度運作情形及資通安全管理等六大項目，上櫃公司依規揭露比率呈現持續改善。

櫃買中心為協助上櫃公司提升資訊揭露品質及透明度，定期針對上櫃公司編製之年報及財務報告進行抽樣審閱，並將審閱過程常見的缺失態樣及建議事項等彙整成冊，公告並函知上櫃公司。「2024年度上市上櫃股東會年報及財務報告審閱報告」已置放於櫃買中心網站供企業參考，期望引導上櫃公司持續優化資訊揭露內容及強化公司治理。

首先在2024年度股東會年報方面，除針對各項記載事項之合規性進行一般審閱外，並採取重點審閱以強化查核深度，包括董事會職能、酬金政策發放情形、推動永續發展執行情形、氣候相關資訊、檢舉制度運作情形及資通安全管理等六項，審閱結果顯示上櫃公司依規揭露比率呈現持續改善，針對尚未確實揭露的上櫃公司，皆已洽請其完成補正與重新申報。

櫃買中心表示，未來將持續藉由辦理業務宣導會說明最新法規政策，如年報準則及永續發展等相關新規、提供實務參考範例、透過推動公司治理評鑑機制，及配合主管機關協助企業接軌IFRS永續準則，以進一步強化公司治理與提升股東會年報資訊的公開揭露品質，暨增強我國資本市場國際競爭力。

另櫃買中心也已針對上櫃公司2024年度財務報告進行選案與實質審閱，主要檢視項目包括應收款項及收入、關係人交易等五項，並依個案的實際財務業務狀況，決定相關審閱項目與程序。有關此次審閱結果，以應收款項及收入認列、董事會運作情形、資金貸與及背書保證等相關缺失較多，相關缺失或建議事項，已依其影響性採取對應措施，包括函請公司完成補正或注意改善，並將持續藉由業務宣導機會，加強對財會人員等宣導相關法令遵循及IFRSs新準則。