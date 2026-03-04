櫃買中心強化企業治理

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
2024年度上市上櫃股東會年報及財務報告重點審閱項目。櫃買中心／提供
櫃買中心近日已將「2024年度上市上櫃股東會年報及財務報告審閱報告」公布於櫃買中心網站，審閱結果顯示針對董事會職能、酬金政策發放情形、推動永續發展執行情形、氣候相關資訊、檢舉制度運作情形及資通安全管理等六大項目，上櫃公司依規揭露比率呈現持續改善。

櫃買中心為協助上櫃公司提升資訊揭露品質及透明度，定期針對上櫃公司編製之年報及財務報告進行抽樣審閱，並將審閱過程常見的缺失態樣及建議事項等彙整成冊，公告並函知上櫃公司。「2024年度上市上櫃股東會年報及財務報告審閱報告」已置放於櫃買中心網站供企業參考，期望引導上櫃公司持續優化資訊揭露內容及強化公司治理。

首先在2024年度股東會年報方面，除針對各項記載事項之合規性進行一般審閱外，並採取重點審閱以強化查核深度，包括董事會職能、酬金政策發放情形、推動永續發展執行情形、氣候相關資訊、檢舉制度運作情形及資通安全管理等六項，審閱結果顯示上櫃公司依規揭露比率呈現持續改善，針對尚未確實揭露的上櫃公司，皆已洽請其完成補正與重新申報。

櫃買中心表示，未來將持續藉由辦理業務宣導會說明最新法規政策，如年報準則及永續發展等相關新規、提供實務參考範例、透過推動公司治理評鑑機制，及配合主管機關協助企業接軌IFRS永續準則，以進一步強化公司治理與提升股東會年報資訊的公開揭露品質，暨增強我國資本市場國際競爭力。

另櫃買中心也已針對上櫃公司2024年度財務報告進行選案與實質審閱，主要檢視項目包括應收款項及收入、關係人交易等五項，並依個案的實際財務業務狀況，決定相關審閱項目與程序。有關此次審閱結果，以應收款項及收入認列、董事會運作情形、資金貸與及背書保證等相關缺失較多，相關缺失或建議事項，已依其影響性採取對應措施，包括函請公司完成補正或注意改善，並將持續藉由業務宣導機會，加強對財會人員等宣導相關法令遵循及IFRSs新準則。

雙鴻去年EPS 28.26元

散熱模組廠雙鴻昨（3）日晚間公告財報，受惠AI伺服器水冷需求大爆發，去年每股純益大賺28.26元，創公司掛牌以來新高，業績表現亮眼。

弘塑去年EPS 45.48元 創新高

半導體設備廠弘塑（3131）昨（3）日公告2025年每股純益45.48元，營收與獲利雙創歷史新高，首次年度賺進逾四個股本。該公司擬配發去年度每股現金股利46.22494054元，盈餘配發率達101.6%。並公告集團執行長、副董張鴻泰同時兼任總經理。

環宇去年EPS 0.15元 終結連五虧

三五族半導體廠環宇-KY（4991）預計今（4）日召開法說會，昨日率先公告簡式財報，2025年每股純益0.15元，轉虧為盈，終結連五年虧損。

精測2月業績 改寫同期新高

半導體測試介面廠精測（6510）昨（3）日公布2月合併營收4.16億元，月減8.4%、年增8.5%，改寫同期新高。今年前二月合併營收8.7億元，年增13.9%。公司指出，高效能運算（HPC）相關高速測試載板訂單需求強勁，預期今年營收逐季成長。

世紀風電成長動能穩健

世紀風電（2072）預計3月下旬轉上市，世紀風電董事長賴文祥昨（3）日表示，目前在手訂單充足，隨離岸風電區塊開發第三階段第一期與第二期（3-1、3-2）風場陸續進入建置高峰，預期2026至2029年營運將逐年攀升，營收能見度明確，中期成長動能穩健。

華星光1月EPS 0.5元 拚績增雙位數

光通訊廠華星光（4979）昨（3）日公告1月自結財報資訊，單月合併營收4.12億元、年成長26.8％，稅前淨利8,800萬元、年增37.5％，歸屬母公司稅後淨利7,000萬元、年增9.4％，每股純益0.5元。法人看好，華星光今年第1季業績將有望至少年增一成以上。

