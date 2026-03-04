快訊

聖暉去年EPS 28.42元 年配息20元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

聖暉*（5536）董事會昨（3）日通過2025年第4季財報，單季合併營收109.76億元，季減0.6%，年增16％。毛利率20.43%，分別季增2.6及年增0.24個百分點。稅後純益10.02億元，季減1.8%，年增34.6％，每股純益8.07元。

聖暉2025年合併營收414.82億元，年增37.1％。稅後純益35.27億元，年增34.8％，每股純益28.42元，獲利表現再創佳績。

聖暉去年受惠台灣客戶專案工程施作認列金額持續放大，挹注台灣營收較前年成長69％。2025年全年整體營業利益率及稅後淨利率維持14％與11％表現。

聖暉董事會決議通過2025年下半年擬配發每股14.5元現金股利（以每股面額5元計算），加計2025年上半年配發每股5.5元現金股利，2025年全年合計配發20元現金股利，改寫歷年配息新高，配息率維持70％。

展望2026年第1季，聖暉持正向樂觀看法。隨著全球半導體、記憶體等產業客戶的擴廠需求仍將維持高檔，持續深耕國內科技廠客戶外，亦積極推動海外版圖布局。

營收 聖暉 客戶

