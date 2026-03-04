快訊

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

聽新聞
0:00 / 0:00

華星光1月EPS 0.5元 拚績增雙位數

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

光通訊廠華星光（4979）昨（3）日公告1月自結財報資訊，單月合併營收4.12億元、年成長26.8％，稅前淨利8,800萬元、年增37.5％，歸屬母公司稅後淨利7,000萬元、年增9.4％，每股純益0.5元。法人看好，華星光今年第1季業績將有望至少年增一成以上。

華星光在CW Laser晶片市場耕耘已久，成功切入北美CSP大廠的AI伺服器供應鏈當中，法人預期，華星光今年全年業績表現有望雙位數成長，業績挑戰新高。

當前北美CSP大廠已經與代工廠共同規畫將直接跨入矽光子市場，跳過原先市場預期的先行以光引擎（OE）模組做為技術中繼點，未來共同封裝光學（CPO）將有望大量採用CW Laser，使華星光未來營運動能可望持續向上。

華星光近日股價表現強勁，昨日收464.5元，創下歷史新高，三大法人連續兩個交易日買超，外資及投信同步呈現買超，投信連續六個交易日買超，顯示市場法人對華星光未來營運動能抱持信心。

三大法人 法人 業績

延伸閱讀

雙鴻財報／2025年全年 EPS 大賺28.26元、創歷史新高

光聖自結1月淨賺1.78億元 EPS 2.3元

輝達助力光通訊 相關協力廠相對抗跌

AAOI 展望炸裂 光通訊族群漲不停

相關新聞

雙鴻去年EPS 28.26元

散熱模組廠雙鴻昨（3）日晚間公告財報，受惠AI伺服器水冷需求大爆發，去年每股純益大賺28.26元，創公司掛牌以來新高，業績表現亮眼。

弘塑去年EPS 45.48元 創新高

半導體設備廠弘塑（3131）昨（3）日公告2025年每股純益45.48元，營收與獲利雙創歷史新高，首次年度賺進逾四個股本。該公司擬配發去年度每股現金股利46.22494054元，盈餘配發率達101.6%。並公告集團執行長、副董張鴻泰同時兼任總經理。

環宇去年EPS 0.15元 終結連五虧

三五族半導體廠環宇-KY（4991）預計今（4）日召開法說會，昨日率先公告簡式財報，2025年每股純益0.15元，轉虧為盈，終結連五年虧損。

精測2月業績 改寫同期新高

半導體測試介面廠精測（6510）昨（3）日公布2月合併營收4.16億元，月減8.4%、年增8.5%，改寫同期新高。今年前二月合併營收8.7億元，年增13.9%。公司指出，高效能運算（HPC）相關高速測試載板訂單需求強勁，預期今年營收逐季成長。

世紀風電成長動能穩健

世紀風電（2072）預計3月下旬轉上市，世紀風電董事長賴文祥昨（3）日表示，目前在手訂單充足，隨離岸風電區塊開發第三階段第一期與第二期（3-1、3-2）風場陸續進入建置高峰，預期2026至2029年營運將逐年攀升，營收能見度明確，中期成長動能穩健。

華星光1月EPS 0.5元 拚績增雙位數

光通訊廠華星光（4979）昨（3）日公告1月自結財報資訊，單月合併營收4.12億元、年成長26.8％，稅前淨利8,800萬元、年增37.5％，歸屬母公司稅後淨利7,000萬元、年增9.4％，每股純益0.5元。法人看好，華星光今年第1季業績將有望至少年增一成以上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。