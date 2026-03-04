華星光1月EPS 0.5元 拚績增雙位數

光通訊廠華星光（4979）昨（3）日公告1月自結財報資訊，單月合併營收4.12億元、年成長26.8％，稅前淨利8,800萬元、年增37.5％，歸屬母公司稅後淨利7,000萬元、年增9.4％，每股純益0.5元。法人看好，華星光今年第1季業績將有望至少年增一成以上。

華星光在CW Laser晶片市場耕耘已久，成功切入北美CSP大廠的AI伺服器供應鏈當中，法人預期，華星光今年全年業績表現有望雙位數成長，業績挑戰新高。

當前北美CSP大廠已經與代工廠共同規畫將直接跨入矽光子市場，跳過原先市場預期的先行以光引擎（OE）模組做為技術中繼點，未來共同封裝光學（CPO）將有望大量採用CW Laser，使華星光未來營運動能可望持續向上。

華星光近日股價表現強勁，昨日收464.5元，創下歷史新高，三大法人連續兩個交易日買超，外資及投信同步呈現買超，投信連續六個交易日買超，顯示市場法人對華星光未來營運動能抱持信心。