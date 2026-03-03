快訊

聖暉去年每股純益達28.42元、年度合計配息20元 雙創新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
聖暉董事長梁進利。聯合報系資料照
聖暉董事長梁進利。聯合報系資料照

無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）今日公布2025年第4季財報 ，單季合併營收為109.8億元，年增16％，稅後淨利歸屬母公司業主10億元，年增35％，每股純益達8.07元，年增35％；累計2025年全年合併營收414.8億元，年增37％，稅後純益35.3億元，年增35％，每股純益稅後達28.42元，年增35％，整體營運表現再創佳績。

聖暉指出，2025年營運動能主要受惠於台灣地區客戶專案工程施作認列金額持續放大，挹注台灣本地營收較前一年度大幅成長69％。同時，公司積極提升多元產業的客製化、廠務工程之施工效率與專案品質，持續優化專案管理架構、擴大區域在地團隊人力配置，進而有效提升整體營運效益，帶動2025年全年整體營業利益率及稅後淨利率維持14％與11％表現。

聖暉董事會今日也決議通過2025年下半年擬配發每股14.5元現金股利(以每股面額5元計算)，若加計2025年上半年配發每股5.5元現金股利(已於2026年2月4日發放)，2025年全年合計配發20元現金股利，改寫歷年配息新高，配息率維持70％，以期將營運成果回饋與全體股東共享。

展望本季，聖暉持正向樂觀看法。公司表示，隨著全球半導體、記憶體等產業客戶的擴廠需求仍將維持高檔，聖暉*正加速朝向國際級工程服務平台邁進，除持續深耕國內科技廠客戶外，亦積極推動海外版圖布局，並精進專業工程管理與系統整合能力，透過高度客製化與高附加價值的整體解決方案，協助客戶縮短建廠時程、提升投資效益，進一步鞏固市場競爭優勢，為未來成長奠定成長基礎。

每股純益 客戶 現金股利

相關新聞

環球晶去年每股純益15.29元 全年每股配息7.7元

環球晶（6488）今日舉行董事會，會中通過2025年度財報，去年合併營收為606億元，年減3.24%；營業毛利146.2億元，營業毛利率為24.1%；營業利益86.4億元，營業利益率為14.3%；稅後純益為73.1億元，稅後純益率為12.1%，每股純益15.29元。

世紀風電3月下旬轉上市 離岸風電進入建置期帶動獲利高成長

世紀風電（2072）預計於3月下旬轉上市，3日舉辦上市前媒體茶敘，世紀風電董事長賴文祥表示，目前公司在手訂單充足，隨著離岸風電區塊開發第三階段第一期與第二期（3-1、3-2）風場陸續進入建置高峰，預期2026年至2029年間營運表現將逐年攀升，營收能見度明確，中期成長動能穩健。

愛普法說會／IoTRAM 需求持續強勁 VHM與VHMStack專案將持續研發投入

愛普*（6531）3日召開法說會，公司表示，2026年IoTRAM需求將持續強勁，矽電容（S-SiCap）的IPC與IPD專案將進入擴產期，在先進封裝與3DIC成長趨勢中受惠；另外，VHM與VHMStack專案則將持續研發投入，公司期盼能帶動下一波高速成長的助力。

勤凱去年每股賺7.05元 發現金4.5元、股票0.2元

勤凱（4760）昨（2） 日公布去年第4季財報，受惠客戶需求增溫，單季稅後純益7,702萬元，季增10%，年增30%，每股純益2.44元，創單季獲利新高；2025年每股純益7.05元，寫新猷。

民盛月底上櫃 承銷價105元

運動裝備製造服務商民盛應用企業（7811）預計3月底掛牌上櫃，承銷價暫訂為105元。董事長許廷儀昨（2）日表示，看好2026年全球賽事熱潮，帶動包括冰上曲棍球、棒球及機車靴等產品表現，樂觀看待今年營運及獲利展望。

美律打入折疊機鏈 預估Q3起陸續出貨 力拚今年營運成長

電聲元件大廠美律（2439）昨（2）日召開線上法說會，公司透露，已切入美系手機客戶折疊機供應鏈，提供揚聲器等聲學產品，預估第3季開始備貨並陸續出貨，力拚今年營運成長。

