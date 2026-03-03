環球晶去年每股純益15.29元 全年每股配息7.7元

環球晶（6488）今日舉行董事會，會中通過2025年度財報，去年合併營收為606億元，年減3.24%；營業毛利146.2億元，營業毛利率為24.1%；營業利益86.4億元，營業利益率為14.3%；稅後純益為73.1億元，稅後純益率為12.1%，每股純益15.29元。

環球晶董事會也通過2025年下半年度的盈餘分派案。2025年下半年擬配發每股5.7元現金股息，配發總金額為 27.25億元，除息基準日為7月22日，股利發放日為8月14日。若計入上半年已發放的每股2元、總金額9.56億元現金股息，全年共將發出每股7.7元、總金額36.81億元的現金股息。環球晶股東常會擬訂於5月25日上午9時假新竹科學園區科技生活館舉行。

環球晶表示，2025年匯率波動劇烈，公司於全球多地設有營運據點，外幣交易比重較高，台幣升值對帳面營收與獲利表現帶來換算壓力；若以美元計價的全年合併營收則仍與去年持平，顯示整體動能穩定、營運展現韌性。

環球晶強調，隨著全球擴產陸續到位，相關折舊費用認列雖於短期對獲利表現形成階段性影響，但公司資本支出高峰已過，整體資本支出進入收斂階段，營運重心由建廠投資明確轉向產能放量與出貨成長，為中長期獲利彈性奠定基礎。在產能利用率持續提升與各國政府補助逐步到位的雙重助力下，擴產成果已逐步轉化為實質營收貢獻，2025 年亞洲與丹麥Brownfield擴產廠區營收創下佳績；義大利與美國新廠亦受惠於當地供應優勢，加速客戶驗證進程，推動全球營運由投資期邁入穩定收成階段。

環球晶表示受惠於 AI與高效能運算相關應用快速擴展，帶動先進製程與先進封裝需求持續攀升，推升半導體晶圓使用量，亦使 12 吋矽晶圓產能利用率維持高檔，支撐長期結構性需求。此外，近期市場觀察顯示，成熟製程客戶庫存水位已逐步回歸健康區間，訂單能見度與需求穩定度同步改善。從接單與出貨情形來看，雖復甦節奏隨應用與產品規格而異，整體仍呈現「不均勻但方向向上」的態勢，先進製程及相關高階應用需求相對穩定，成熟製程需求亦較去年明顯回升；在地化供應與先進產能布局效益逐步顯現，強化接單彈性與供應穩定度，後續營收表現可望隨產能利用率回升與訂單動能改善而逐步回穩。

在產能布局方面，環球晶美國德州、密蘇里州及義大利諾瓦拉12吋晶圓廠擴產成果逐步顯現。

其中，德州新廠加速推進驗證，亦預留多期擴充空間以支援未來市場成長動能。受矽光子應用帶動，密蘇里廠 SOI 產線訂單能見度明朗，公司正持續推進製程與品質優化作業，以提升整體生產穩定度與出貨表現。化合物半導體方面，氮化鎵（GaN） 產能維持滿載，新擴的30%產能已全數獲訂單覆蓋。

碳化矽（SiC）方面，環球晶圓以既有6 吋、8 吋產品布局為基礎，持續深化功率元件市場，同時進一步擴展技術藍圖至次世代應用，涵蓋更佳熱傳導效能的12 吋SiC以及半絕緣型 SiC晶圓等新方向，相關產品已進入客戶驗證與送樣階段，聚焦於高熱傳導係數需求領域，應用涵蓋先進封裝散熱、高功率與 AI 伺服器等高效能運算等市場，並有望進一步延伸至 AI 眼鏡等新興終端裝置。