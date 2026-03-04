聽新聞
弘塑去年EPS 45.48元 創新高
半導體設備廠弘塑（3131）昨（3）日公告2025年每股純益45.48元，營收與獲利雙創歷史新高，首次年度賺進逾四個股本。該公司擬配發去年度每股現金股利46.22494054元，盈餘配發率達101.6%。並公告集團執行長、副董張鴻泰同時兼任總經理。
弘塑去年合併營收65.14億元，年增59.9%，歸屬母公司業主淨利13.27億元，年增57%，每股純益45.48元。去年第4季歸屬母公司業主淨利5.62億元，季增幅度達84.9%，年增幅度達1.23倍。
展望今年，弘塑日前表示，大客戶持續下急單，今年上半年產能利用率已逾九成，下半年訂單需求看起來沒有下調跡象，全年呈滿載運轉，樂觀看待全年成長趨勢。法人估計，弘塑今年業績年增幅至少上看二至三成。
