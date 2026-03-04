宏碁遊戲 3月底掛牌

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
宏碁遊戲董事長高樹國（左）、總經理徐挺洋。 宏碁遊戲／提供

宏碁遊戲（6908）今（4）日舉辦創新板上市前業績發表會，預計3月底掛牌。展望後市，宏碁遊戲董事長高樹國看好，在代理產品及市場增加，加上子公司唯晶科技同步增長，宏碁遊戲目標今年營運將優於去年。

宏碁遊戲以「通路代理」與「美術代工」雙引擎商業模式，近年營收與獲利持續攀升，2025年營收55.2億元，年增28.4%。

宏碁遊戲在下游通路掌握多個重量級硬體代理權，2020年成立以來，成功於5年內將獲利模式複製到香港菲律賓新加坡，構建龐大的區域銷售網絡。受惠於遊戲硬體通路的市占率快速擴張，2022年至2025年營收年均複合成長率（CAGR）高達34.6%，主要是代理索尼（Sony）產品，包含旗下PS系列遊家用戲主機及相關軟體遊戲。

宏碁在台代理遊戲大廠Valve旗下掌機Steam Deck，隨著Valve 2026年預計推出全新家用遊戲主機Steam Machine，宏碁遊戲也不排除代理相關產品。

以營收比重來看，台灣市場占50%，其次為美術代工（唯晶科技）27%、菲律賓10%、香港8%、新加坡5%。宏碁遊戲總經理徐挺洋表示，未來持續擴展亞洲代理版圖，重點鎖定東南亞地區。

唯晶科技是全球第四大遊戲美術代工廠商。唯晶科技創辦人詹承翰表示，接下來營運重心鎖定歐美市場，以拓展在地團隊和併購雙管齊下，並已接觸逾10個潛在併購標的。

展望後市，詹承翰指出，公司累計活躍客戶超過600個，涵蓋全球25大遊戲廠中的22家，且這些客戶逐年成長，新專案訂單估計至少4,860萬美元，其中約有3,460萬美元可望在2026會計年度認列營收。

