印能去年EPS 33.5元 配息19.85元

製程解決方案大廠印能科技（7734）昨（3）日公告2025年財報，合併營收23.02億元，年增27.9%，續創歷史新高。在氣動與熱能製程設備出貨帶動下，全年營業利益11.57億元，改寫新高，每股純益33.5元，董事會並決議擬配發每股現金股利19.85元。

印能指出，第四代主力機種EvoRTS（Residue Terminator System）為簡化製程，完全免除繁複的清洗與後處理步驟的一體化製程平台，代表先進封裝流程由「分段式」走向「平台化」。EvoRTS最新控制氣流波動技術，得以完成氣泡與殘留物去除，提升可靠度與製程良率，大幅降低生產成本與能耗。

印能提出的平台整合也可讓客戶減少製程站點與搬運次數，節省昂貴無塵室廠房空間，帶動良率提升與產出效率改善。

在面板級扇出型封裝（FOPLP）部分，因採用更大尺寸面板作為載板，單批可封裝晶粒數量提升，有望帶動單位成本降低，面板尺寸放大後，翹曲與氣泡問題也將呈幾何級數放大，製程控制難度遠高於傳統晶圓級封裝，量產門檻隨之拉高。

印能核心技術在於氣體壓力與熱流的需求調控，有效抑制大面積封裝下的異物殘留與翹曲變形，解決切入FOPLP量產的關鍵痛點。