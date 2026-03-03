雙鴻財報／2025年全年 EPS 大賺28.26元、創歷史新高

散熱模組廠雙鴻（3324）3日晚間公告財報，受惠AI伺服器水冷需求大爆發，去年每股純益大賺28.26元，創公司掛牌以來新高，業績表現亮眼。

雙鴻去年度營收232.76億元，年增47.6%，稅後純益25.72億元，年增35.9%，每股純益28.26元，優於前年每股純益21.23元，連續二年大賺二個股本以上。

若以全年度各業務營收結構來看，雙鴻去年度伺服器比重約57%，PC約27%，顯示卡約14%，其他占2%。雙鴻預估，今年在泰國新產能持續挹注下，公司估全年伺服器將占整體營收比重來到72%，PC約18%，顯示卡約9%，其他占1%。

展望未來，雙鴻日前表示，今年首季雖然是產業淡季，但公司在伺服器水冷板出貨動能仍維持高檔不墜，預料本季營運將呈現「淡季不淡」，保守預估至少與去年第4季持平，並遠優於去年同期，全年營運走勢則是逐季向上。

據悉，目前雙鴻正全力聚焦GB300的水冷散熱零組件商機，旗下泰國廠的產能已陸續開出，整體訂單能見度約二個季度，今年泰國新廠將在上半年步入量產階段，屆時水冷散熱相關零組件的產能有望進一步擴大。

針對輝達（NVIDIA）次世代AI平台Rubin，雙鴻與客戶正密切合作中，對於新的AI平台所因應的水冷零組件均在送測驗證中，預料將不會錯過此一商機。

由於Rubin對水冷散熱的需求比GB系列更大，對散熱市場有正面幫助，雙鴻正傾盡全力與客戶共同合作開發相關產品，預料今年營運動能仍將十分強勁，展望樂觀。