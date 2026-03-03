快訊

弘塑去年大賺逾四個股本 擬配發現金股利46元、配發率達101%

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體設備廠弘塑（3131）於3日公告去年每股純益達45.48元，營收與獲利雙創歷史新高，且首次年度賺進逾四個股本。該公司也擬配發去年度每股現金股利46.22494054元，盈餘配發率達101.6％。

弘塑並公告，將由集團執行長、該公司副董張鴻泰同時接任總經理一職。

弘塑去年合併營收65.14億元，年增59.9％，歸屬母公司業主淨利13.27億元，年增57％，每股純益為45.48元。該公司去年第4季歸屬母公司業主淨利為5.62億元，季增幅度達84.9％，年增幅度更達1.23倍。

展望今年營運，弘塑日前表示，大客戶持續下急單，訂單量很多，今年上半年的產能利用率已逾九成，下半年訂單需求看起來也沒有下調的跡象，全年應會呈現滿載運轉，並估計今年機台出貨量應會比去年小幅增加，樂觀看待全年成長趨勢。法人則估計，弘塑今年業績年增幅至少上看二至三成。

相關新聞

世紀風電3月下旬轉上市 離岸風電進入建置期帶動獲利高成長

世紀風電（2072）預計於3月下旬轉上市，3日舉辦上市前媒體茶敘，世紀風電董事長賴文祥表示，目前公司在手訂單充足，隨著離岸風電區塊開發第三階段第一期與第二期（3-1、3-2）風場陸續進入建置高峰，預期2026年至2029年間營運表現將逐年攀升，營收能見度明確，中期成長動能穩健。

愛普法說會／IoTRAM 需求持續強勁 VHM與VHMStack專案將持續研發投入

愛普*（6531）3日召開法說會，公司表示，2026年IoTRAM需求將持續強勁，矽電容（S-SiCap）的IPC與IPD專案將進入擴產期，在先進封裝與3DIC成長趨勢中受惠；另外，VHM與VHMStack專案則將持續研發投入，公司期盼能帶動下一波高速成長的助力。

勤凱去年每股賺7.05元 發現金4.5元、股票0.2元

勤凱（4760）昨（2） 日公布去年第4季財報，受惠客戶需求增溫，單季稅後純益7,702萬元，季增10%，年增30%，每股純益2.44元，創單季獲利新高；2025年每股純益7.05元，寫新猷。

民盛月底上櫃 承銷價105元

運動裝備製造服務商民盛應用企業（7811）預計3月底掛牌上櫃，承銷價暫訂為105元。董事長許廷儀昨（2）日表示，看好2026年全球賽事熱潮，帶動包括冰上曲棍球、棒球及機車靴等產品表現，樂觀看待今年營運及獲利展望。

美律打入折疊機鏈 預估Q3起陸續出貨 力拚今年營運成長

電聲元件大廠美律（2439）昨（2）日召開線上法說會，公司透露，已切入美系手機客戶折疊機供應鏈，提供揚聲器等聲學產品，預估第3季開始備貨並陸續出貨，力拚今年營運成長。

青雲元月 EPS 6.92元

美國記憶體大廠美光台灣代理商青雲（5386）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結元月稅後純益2.49億元，年增逾13倍，每股純益6.92元，單月獲利是去年前三季純益總和逾兩倍，反映記憶體漲價狂潮帶來的正面助力。

