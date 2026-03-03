聽新聞
弘塑去年大賺逾四個股本 擬配發現金股利46元、配發率達101%
半導體設備廠弘塑（3131）於3日公告去年每股純益達45.48元，營收與獲利雙創歷史新高，且首次年度賺進逾四個股本。該公司也擬配發去年度每股現金股利46.22494054元，盈餘配發率達101.6％。
弘塑並公告，將由集團執行長、該公司副董張鴻泰同時接任總經理一職。
弘塑去年合併營收65.14億元，年增59.9％，歸屬母公司業主淨利13.27億元，年增57％，每股純益為45.48元。該公司去年第4季歸屬母公司業主淨利為5.62億元，季增幅度達84.9％，年增幅度更達1.23倍。
展望今年營運，弘塑日前表示，大客戶持續下急單，訂單量很多，今年上半年的產能利用率已逾九成，下半年訂單需求看起來也沒有下調的跡象，全年應會呈現滿載運轉，並估計今年機台出貨量應會比去年小幅增加，樂觀看待全年成長趨勢。法人則估計，弘塑今年業績年增幅至少上看二至三成。
