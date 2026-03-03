弘塑去年大賺逾四個股本 擬配發現金股利46元、配發率達101%

愛普*（6531）3日召開法說會，公司表示，2026年IoTRAM需求將持續強勁，矽電容（S-SiCap）的IPC與IPD專案將進入擴產期，在先進封裝與3DIC成長趨勢中受惠；另外，VHM與VHMStack專案則將持續研發投入，公司期盼能帶動下一波高速成長的助力。

2026-03-03 17:42