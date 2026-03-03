快訊

世紀風電3月下旬轉上市 離岸風電進入建置期帶動獲利高成長

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
世紀風電董事長賴文祥。記者朱曼寧／攝影
世紀風電董事長賴文祥。記者朱曼寧／攝影

世紀風電（2072）預計於3月下旬轉上市，3日舉辦上市前媒體茶敘，世紀風電董事長賴文祥表示，目前公司在手訂單充足，隨著離岸風電區塊開發第三階段第一期與第二期（3-1、3-2）風場陸續進入建置高峰，預期2026年至2029年間營運表現將逐年攀升，營收能見度明確，中期成長動能穩健。

世紀風電近年營運成果展現成效，2023年、2024年及2025年每股稅後純益（EPS）分別為6.67元、10.62元及11.94元，去年毛利率攀升到29%，且在風機大型化、平均銷售單價推升下，今年毛利率可望成長。法人估，毛利率可望突破30％。

世紀風電手握台灣離岸風電3-1、3-2水下基礎、基樁等訂單，合計訂單量達千億元以上，法人指出，今年起進入第三階段水下基礎主要建置期，世紀風電獲利將進入高速成長期。

世紀風電表示，目前離岸風電區塊開發3-1及3-2期之國產化政策維持不變，公司可望成為最大受惠廠商，整體風場建置期預計延續至2029年。此外，能源署近期已逐步明朗化3-3期開發進度，規劃釋出約3.6GW風場容量，預計2026年完成選商，並於2030至2031年間完成併網。在政策支持與市場需求同步推動下，公司營運可望呈現中長期穩定成長態勢。

賴文祥表示，過去已與CIP、沃旭、北陸能源、富崴等多家國內外風場開發及營運商合作，近期並與風睿能源正式簽署海盛風場及海廣風場之套管式水下基礎製造合約，累積豐富承接實績。

展望未來，賴文祥表示，3-1及3-2期尚有蔚藍海、又德及渢妙二期等多項風場開發案，公司將持續積極爭取訂單。此外，集團亦規劃於印尼設廠，整合國內外供應鏈資源，以擴大營運規模並因應國際離岸風電市場需求。

世紀風電董事長賴文祥。記者朱曼寧／攝影
世紀風電董事長賴文祥。記者朱曼寧／攝影

離岸風電 風電

