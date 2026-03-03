聽新聞
0:00 / 0:00
明安財報／去年全年 EPS 6.18元 董事會擬配發現金4元、殖利率5.9%
高爾夫球具代工大廠明安（8938）3日公布去年財報，受匯兌損失影響，全年繳出稅後純益9.49億元成績，年減8.8%，每股純益6.18元。董事會並通過擬配發現金股利4元，以收盤價67.7元估算，現金殖利率約5.9%。
依據明安公布財報數據，2025年營收為154.07億元，年增8.6%，但因去年新台幣兌美元匯率一度急升，造成匯兌損失嚴重，以致波及整體獲利表現，全年稅後純益9.49億元，相較前年獲利10.42億元，約年減8.8%，每股純益6.18元。
明安指出，疫情結束後兩年，美國高爾夫市場仍持續成長，以去年前十月來看，下場次數(rounds played)相較前年同期成長約1.1%，在地緣政治等影響下，高爾夫產業整體來看仍具韌性。
展望2026年，未來必須關注的重點是品牌商對於剛上市的新品訂價與銷售狀況。整體而言，看好高爾夫市場持續維持熱絡下，在匯率維持中立的情況下，樂觀預期全年營運將會比2025年進一步成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。