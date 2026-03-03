快訊

以「善」出發…大甲鎮瀾宮2026遶境進香 4月17日深夜起駕

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

晟德財報／去年全年EPS 12.33元、創近七年新高 獲利93億元轉虧為盈

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

晟德（4123）3日召開董事會，通過2025年度合併財務報告，稅後淨利93.2億元，與前一年度比轉虧為盈，每股純益（EPS）高達12.33元，不僅獲利逾一股本，更創七年來新高。公司受惠於精準全球生技投資進入收穫期，今年整體營運展望樂觀。至於股利政策，將留待4月董事會再行討論。

晟德去年獲利大增主因，是去年第4季EPS 8.81元，主要來自重要轉投資寶濟藥業港股上市後，受惠股價強勁的評價利益。同時，晟德核心事業群的經營效率大幅好轉，採權益法認列之投資虧損由5.5億元減少至1.9億元，顯示旗下標的逐步邁入穩健營收貢獻階段。

回顧去年，晟德轉投資事業收獲豐碩，像是加科思藥業與國際大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）達成Pan-KRAS 抑制劑的全球授權協議，總金額高達20億美元。國內標的部分，博晟生醫年度營收年增逾三成，核心產品「愛膝康」成功打入台大及國泰等醫學中心體系，抗生素產品亦受惠健保擴大給付而持續熱銷，硬骨生長產品OIF也將進入關鍵臨床試驗。

展望今年，晟德董事長王素琦表示正向樂觀，將持續聚焦「創新研發」與「困難製造」的深度投資，並透過深度參與重要核心事業策略調整及營運推動，為全體股東創造最大利益。

今年集團亮點部分，像是東曜引進CDMO龍頭藥明集團接棒入股，預計最高回收33億元。寶濟藥業多項產品已進入臨床晚期及商業化階段，產品KJ017為中國大陸首個進入NDA階段的重組透明質酸酶，並於三期臨床試驗取得優異數據，用於大容量皮下給藥，預計今年上半年取得大陸藥證，將是寶濟第二個取得藥證在大陸上市的產品。

此外，永昕生醫隨著商業化產品進入量產，產能利用率及營收將呈現顯著成長，加上與日本藥廠合作建廠效應發酵，已在國際市場站穩腳步。

產能利用率 EPS 醫學中心

