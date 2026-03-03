快訊

印能科技財報／2025年全年 EPS 33.5元 擬配發現金股利19.85元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

製程解決方案大廠印能科技（7734）3日公告2025年全年財報，合併營收23.02億元，年增27.91%，續創歷史新高。在氣動與熱能製程設備出貨帶動下，全年營業利益攀升至11.57億元，同步改寫新猷，凸顯產品組合與技術門檻帶來的獲利韌性；董事會同時決議擬配發每股現金股利19.85元，公司強調，雖然去年受到股本擴增與匯率波動導致業外匯損影響，EPS仍在營運動能支撐下維持與前年相當水準，每股純益為33.5元。

印能指出，第四代主力機種EvoRTS（Residue Terminator System）為簡化製程，完全免除繁複的清洗與後處理步驟的一體化製程平台，更代表先進封裝流程由「分段式」走向「平台化」，且隨著Chiplet異質整合與大尺寸封裝成為主流，封裝面積放大、線路間距縮小，使氣泡與助焊劑殘留成為影響良率的關鍵痛點。

另外，EvoRTS最新控制氣流波動技術，得以完成氣泡與殘留物去除，不僅提升可靠度與製程良率，並能大幅降低生產成本與能耗，此產品不僅於2025年贏得素有研發界奧斯卡獎的R&D 100 Awards，亦於今年2026年入圍素有創新界奧斯卡獎之稱的愛迪生大獎（Edison Awards），享有國際聲譽的獎項，肯定印能的研發成果與技術實力。

印能進一步說，公司所提出的平台整合也可讓客戶減少製程站點與搬運次數，除節省昂貴無塵室廠房空間，帶動良率提升與產出效率改善。對印能而言，EvoRTS高度整合的專利架構亦有助建立技術門檻相對目前的製程更具優勢。

在面板級扇出型封裝（FOPLP）部分，被視為解決AI晶片產能瓶頸與成本壓力的關鍵技術，由於採用更大尺寸面板作為載板，單批可封裝晶粒數量提升，有望帶動單位成本降低，不過，面板尺寸放大後，翹曲與氣泡問題也將呈幾何級數放大，製程控制難度遠高於傳統晶圓級封裝，量產門檻隨之拉高。

印能強調，公司核心技術在於氣體壓力與熱流的需求調控，可有效抑制大面積封裝下的異物殘留與翹曲變形，正是切入FOPLP量產的關鍵痛點之二。除了EvoRTS已進入多家大廠並參與下一世代製程規格制定外，主導翹曲的WSAS也逐步地展開為客戶的翹曲問題解題，印能科技的產品版圖亦由既有CoWoS相關市場延伸至FOPLP領域，繼續延伸成長曲線。

大尺寸面板 EPS 每股純益

