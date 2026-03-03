快訊

環球晶財報／2025年全年 EPS 15.29元 通過配息7.7元

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

矽晶圓大廠環球晶（6488）3日董事會通過2025年度財報與盈餘分派案，公司指出受惠AI與高效能運算帶動先進製程、先進封裝需求延續，加上產能利用率提升與營運效率優化，第4季獲利表現明顯回升，歸屬母公司業主稅後純益22.05億元、年增360%，單季每股純益4.61元，毛利率25.7%與營益率16.4%亦較前一季顯著改善。

股東回饋方面，董事會通過2025年下半年擬配發每股5.7元現金股利，配發總金額27.25億元，除息基準日7月22日、股利發放日8月14日；若計入上半年已發放每股2元、總金額9.56億元，全年合計將配發每股7.7元、總金額36.81億元現金股利。公司股東常會擬訂於5月25日上午9時假新竹科學園區科技生活館舉行。

公司指出，2025年匯率波動劇烈，由於全球多地設有營運據點、外幣交易比重較高，新台幣升值對帳面營收與獲利帶來換算壓力；但若以美元計價之全年合併營收仍與去年持平，顯示整體動能維持穩定、營運展現韌性。

公司也指出，隨全球擴產陸續到位，折舊費用認列短期對獲利形成階段性影響，但資本支出高峰已過、整體資本支出進入收斂階段，營運重心由建廠投資轉向產能放量與出貨成長；在產能利用率提升與各國政府補助逐步到位下，2025年亞洲與丹麥Brownfield擴產廠區營收創佳績，義大利與美國新廠亦受惠當地供應優勢、加速客戶驗證進程。

就2025年第4季表現，合併營收145.02億元，季增0.1%、年減11.3%；毛利率25.7%，季增7.3個百分點、年減4.4個百分點；營益率16.4%，季增7.9個百分點、年增5.5個百分點；歸屬母公司業主稅後純益22.05億元，季增12%、年增360%；單季每股純益4.61元。

2025年全年合併營收605.98億元，年減3.2%；毛利率24.1%，年減7.5個百分點；營益率14.3%，年減8.2個百分點；歸屬母公司業主稅後純益73.12億元，年減25.7%；每股純益15.29元。

義大利 營收 母公司

相關新聞

世紀風電3月下旬轉上市 離岸風電進入建置期帶動獲利高成長

世紀風電（2072）預計於3月下旬轉上市，3日舉辦上市前媒體茶敘，世紀風電董事長賴文祥表示，目前公司在手訂單充足，隨著離岸風電區塊開發第三階段第一期與第二期（3-1、3-2）風場陸續進入建置高峰，預期2026年至2029年間營運表現將逐年攀升，營收能見度明確，中期成長動能穩健。

愛普法說會／IoTRAM 需求持續強勁 VHM與VHMStack專案將持續研發投入

愛普*（6531）3日召開法說會，公司表示，2026年IoTRAM需求將持續強勁，矽電容（S-SiCap）的IPC與IPD專案將進入擴產期，在先進封裝與3DIC成長趨勢中受惠；另外，VHM與VHMStack專案則將持續研發投入，公司期盼能帶動下一波高速成長的助力。

勤凱去年每股賺7.05元 發現金4.5元、股票0.2元

勤凱（4760）昨（2） 日公布去年第4季財報，受惠客戶需求增溫，單季稅後純益7,702萬元，季增10%，年增30%，每股純益2.44元，創單季獲利新高；2025年每股純益7.05元，寫新猷。

民盛月底上櫃 承銷價105元

運動裝備製造服務商民盛應用企業（7811）預計3月底掛牌上櫃，承銷價暫訂為105元。董事長許廷儀昨（2）日表示，看好2026年全球賽事熱潮，帶動包括冰上曲棍球、棒球及機車靴等產品表現，樂觀看待今年營運及獲利展望。

美律打入折疊機鏈 預估Q3起陸續出貨 力拚今年營運成長

電聲元件大廠美律（2439）昨（2）日召開線上法說會，公司透露，已切入美系手機客戶折疊機供應鏈，提供揚聲器等聲學產品，預估第3季開始備貨並陸續出貨，力拚今年營運成長。

青雲元月 EPS 6.92元

美國記憶體大廠美光台灣代理商青雲（5386）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結元月稅後純益2.49億元，年增逾13倍，每股純益6.92元，單月獲利是去年前三季純益總和逾兩倍，反映記憶體漲價狂潮帶來的正面助力。

