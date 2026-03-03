環球晶財報／2025年全年 EPS 15.29元 通過配息7.7元
矽晶圓大廠環球晶（6488）3日董事會通過2025年度財報與盈餘分派案，公司指出受惠AI與高效能運算帶動先進製程、先進封裝需求延續，加上產能利用率提升與營運效率優化，第4季獲利表現明顯回升，歸屬母公司業主稅後純益22.05億元、年增360%，單季每股純益4.61元，毛利率25.7%與營益率16.4%亦較前一季顯著改善。
股東回饋方面，董事會通過2025年下半年擬配發每股5.7元現金股利，配發總金額27.25億元，除息基準日7月22日、股利發放日8月14日；若計入上半年已發放每股2元、總金額9.56億元，全年合計將配發每股7.7元、總金額36.81億元現金股利。公司股東常會擬訂於5月25日上午9時假新竹科學園區科技生活館舉行。
公司指出，2025年匯率波動劇烈，由於全球多地設有營運據點、外幣交易比重較高，新台幣升值對帳面營收與獲利帶來換算壓力；但若以美元計價之全年合併營收仍與去年持平，顯示整體動能維持穩定、營運展現韌性。
公司也指出，隨全球擴產陸續到位，折舊費用認列短期對獲利形成階段性影響，但資本支出高峰已過、整體資本支出進入收斂階段，營運重心由建廠投資轉向產能放量與出貨成長；在產能利用率提升與各國政府補助逐步到位下，2025年亞洲與丹麥Brownfield擴產廠區營收創佳績，義大利與美國新廠亦受惠當地供應優勢、加速客戶驗證進程。
就2025年第4季表現，合併營收145.02億元，季增0.1%、年減11.3%；毛利率25.7%，季增7.3個百分點、年減4.4個百分點；營益率16.4%，季增7.9個百分點、年增5.5個百分點；歸屬母公司業主稅後純益22.05億元，季增12%、年增360%；單季每股純益4.61元。
2025年全年合併營收605.98億元，年減3.2%；毛利率24.1%，年減7.5個百分點；營益率14.3%，年減8.2個百分點；歸屬母公司業主稅後純益73.12億元，年減25.7%；每股純益15.29元。
